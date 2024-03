Monument voor Spriet is terug aan Helper Westsingel: ‘Blij dat ze weer in de buurt van het pleintje is!’

Foto: 112 Groningen

Het kunstwerk van buurtkat Spriet, dat in juli werd gemaakt op een oude rioolbuis aan de kruising Helper Westsingel en in oktober werd weggehaald door de gemeente, is terug. Het monument staat nu in de tuin van de eigenaresse van de buurtkat.

Eigenaresse Saskia Bothof-van Kol laat, via de speciaal voor Spriet opgerichte Instagram-pagina, weten dolblij te zijn met de terugkeer: “Het is niet te geloven maar de betonnen rioolbuis met het monument voor Spriet is weer terug. Met hulp van velen is ze vandaag uit het gemeente-depot gehaald en in onze tuin geplaatst.”

Het monument werd vorig jaar juli opgericht nadat de kat werd aangereden. Nadat de gemeente kenbaar maakte dat het ‘monumentje’ waarschijnlijk weggehaald zou worden, kwamen de eigenaresse van Spriet en enkele buurtbewoners in opstand. De gemeente liet daarop weten dat dit soort spontane kunstwerkjes niet zijn toegestaan, omdat het meer wilde beschilderingen van straatmeubilair in de hand zou werken.

Vorig jaar oktober voegde de gemeente de daad bij het woord en verdween de rioolbuis met Spriet naar een onbekende bestemming. Maar warempel: vrijdagmiddag dook het monumentje weer op. De rioolbuis met de tekening van de buurtkat staat nu in de tuin van de eigenaresse: “Maar nu, net aan de andere kant van waar Spriet altijd in het zonnetje lag, staat ze in onze tuin. Hier kan de gemeente geen bezwaar tegen hebben. Jammer dat ze niet op haar oude vertrouwde plekje kleur mag blijven geven. Maar we zijn blij dat ze weer in de buurt van het pleintje is!”

OOG ging afgelopen zomer langs bij Saskia Bothof-van Kol, eigenaresse van Spriet, die graag zag dat het stukje straatkunst behouden bleef: