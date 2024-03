Minister De Jonge geeft startsein voor bouw De Suikerzijde

Foto: Rieks Oijnhausen

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar niets lijkt de bouw van het eerste deel van de Suikerzijde in de weg te staan. Minister Hugo de Jonge gaf daarom woensdagmiddag het officiële startsein om te beginnen met de bouw van de nieuwe woonwijk aan de westkant van Stad.

Dat deed De Jonge samen met wethouder Rik van Niejenhuis. Het Rijk draagt miljoenen euro’s bij aan de bouw van de nieuwe woonwijk, voornamelijk voor de aanleg van infrastructuur en voor de aanleg van een nieuw treinstation, Station Suiker.

Op het terrein worden al lang voorbereidende werkzaamheden verricht voor de bouw van de nieuwe woonwijk. Maar de daadwerkelijke bouw lag lang stil, omdat de gemeente en milieuorganisaties het niet eens konden worden over de manier waarop de natuur gecompenseerd werd. De natuurorganisaties bedongen meermaals bij de rechter dat de bouw werd stilgelegd, totdat de vleermuizen en weidevogels op het voormalige terrein van de Suikerfabriek een duidelijke nieuwe plek kregen elder in Groningen.

De laatste belemmeringen daarin werden afgelopen zomer weggewerkt en vorige maand begonnen de eerste bouwwerkzaamheden voor de woonwijk. De bouw begint aan de noordkant van de spoorlijn richting Leeuwarden. Voorlopig richt de bouw zich voornamelijk op wegen, bruggen en andere openbare voorzieningen (riool, elektriciteit en water). Volgend jaar begint de bouw van de eerste huizen, appartementen, winkels en bedrijfsruimtes voor de Suikerzijde: 700 woningen, met daarnaast openbare en commerciële voorzieningen. De eerste woningen moeten eind 2025 worden opgeleverd.

In totaal komen aan de noordkant van de Suikerzijde tweeduizend woningen, die de komende jaren geleidelijk worden gebouwd. Voor de zuidkant van de Suikerzijde zijn de planning nog niet helemaal vastgelegd. In deel deel van de nieuwe wijk moeten nog eens 1.500 woningen gaan komen. Ook is een nieuw treinstation voor de Suikerzijde nog toekomstmuziek, want dat zou er op z’n vroegst pas over iets minder dan tien jaar kunnen zijn.