Meubelshow Stichting Doedertoe: oude meubels krijgen een nieuwe kans

Stichting Doedertoe hield vrijdag een meubelshow. Vrijwilligers hebben maandenlang gewerkt aan het opknappen van tweedehands meubels. Deze worden nu weggegeven aan mensen die zich dit zelf niet kunnen veroorloven, of verkocht.



Stichting Doedertoe is al bijna tien jaar een creatieve werkplek voor vrijwilligers. Mensen komen wekelijks langs om te mozaïeken, creatief met papier bezig te gaan of meubels op te pimpen. Marita Reijtenbagh, voorzitter van Doedertoe, vertelt, ” Er zijn mensen die om redenen geen werk hebben, tijdelijk of voorgoed. Die komen natuurlijk hier, want ze hebben tijd. Maar er zijn ook mensen met banen die even tussendoor komen.”

Vanwege de verhuizing van de stichting naar een groter gebouw in 2023 kon de stichting beginnen met het opknappen van oude meubels. Reijtenbagh is blij. “Nu kunnen wij, omdat de ruimte groter is, echt de droom verwezenlijken waarmee we zijn begonnen: grote meubels mooi maken.”

Vrijdag was hun eerste show sinds de start van het meubelpimpproject. In de show stonden 52 meubels, van een spiegel tot kast. Reijtenbagh hoopt dat alle meubels worden weggegeven of verkocht, zodat de ruimte vrij is voor nieuwe opgeknapte meubels.