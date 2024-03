‘Merckt staat leeg en geeft een dode indruk. Dat is jammer voor de stad’

Foto: MWPO

Appartementen en een chique rooftop restaurant. Merckt is niet helemaal leeg, maar de begane grond staat als sinds de oplevering in 2021 leeg. Daar moet snel iets aan veranderen, vindt de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid.

Het had de bruisende huiskamer van de binnenstad moest worden. Verschillende plannen passeerden de revue. Een overdekte food-markt, kleine horecaconcepten, een koffiebranderij, een bierbrouwerij. Maar niks lukte en de lege plek aan de oostwand van de Grote Markt is volgens PvdA-raadslid Rico Tjepkema voor veel Stadjers een doorn in het oog.

“Merckt staat leeg en geeft een dode indruk”, vertelt Tjepkema. “Dat is jammer voor de stad. Dit wil je niet op een punt dat vanaf de Oosterstraat, Vismarkt en Ebbingestraat de toegangspoort is voor het centrum. Deze hoek verdient een bruisend stadshart vol ontmoeting, het gemeentebestuur moet daarin stappen zetten.”

De PvdA vraagt het gemeentebestuur om tot een oplossing te komen. De partij wil hier ‘zeker geen McDonald’s’, maar volgens Tjepkema moet er iets moois kunnen komen: “Dit is dé triple-A-locatie van Groningen. Wie wil hier nou niet zitten?”