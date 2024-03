Meerstad blij met komst dorpshuis: “Dit is een hele mooie stap voor een breder verenigingsleven”

Luchtfoto Meerstad - Foto: Koos Boertjens

Meerstad krijgt een dorpshuis. De gemeenteraad stemde hier afgelopen woensdag unaniem mee in. In het dorp wordt blij gereageerd.

“We hebben de afgelopen periode ons best gedaan om het belang van een dorpshuis op de kaart te zetten”, vertelt Johan Wilts van dorpsbelangen Meerstad. “Mijn collega Rob Reijngoud heeft bij de gemeenteraad ingesproken en we hebben een brief gestuurd. En het is dan wel heel erg mooi dat het voorstel om een dorpshuis te realiseren unaniem wordt aangenomen.”

Activiteiten buiten

Bij de ontwikkeling van Meerstad is geen rekening gehouden met de invulling van voorzieningen. Eerder liet wethouder Eelco Eikenaar (SP) weten dat de filosofie was dat in Meerstad en De Held I en II een ander type mens zou gaan wonen, dat minder behoefte had aan sociale contacten. Maar dat blijkt niet te kloppen. In Meerstad is daar juist veel behoefte aan. Nu moeten in het dorp alle activiteiten buiten gehouden worden. In Meerstad wonen op dit moment 4.092 inwoners. Die groei zal doorzetten naar 5.500 mensen in het jaar 2028, waardoor de behoefte aan ontmoeting alleen maar groter zal worden.

“Supermarkt is niet gemaakt voor dorpsactiviteiten”

Wilts: “Als het nu slecht weer is kunnen we deels uitwijken naar de supermarkt of het strandhuis in het dorp. Dat wordt gerund door hele maatschappelijke ondernemers. Maar de naam zegt het al: een supermarkt is een supermarkt. De locaties zijn niet gemaakt voor ontmoeting en dorpsactiviteiten. Het is geen oplossing. Je kunt ook aan de school denken, maar ook dat is niet ideaal, omdat de volgende dag er weer kinderen les moeten gaan krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het volleyballen. Dat kun je nu in de sportzaal van de school organiseren. Maar er is daar geen mogelijkheid om na afloop een drankje te drinken, laat staan om publiek toe te laten in de zaal.”

“Werken aan een tijdelijke oplossing”

Dorpsbelangen wil dat men zich gaat richten op twee sporen. “Voorzieningen gaan nu ingetekend worden. Dan heb je het over een dorpshuis maar bijvoorbeeld ook over sportvoorzieningen. Maar voor er een dorpshuis staat ben je jaren verder. Daarom zouden wij ook graag willen dat er in de tussentijd een tijdelijke oplossing komt. En hoe dat ingevuld wordt, daar zijn legio mogelijkheden voor. Je kunt denken aan een tijdelijk gebouw, of je kunt misschien denken aan de plaatsing van een bus, waar je activiteiten vanuit kunt organiseren.”

“Hele mooie stap”

De wethouder komt voor de zomer met een brief hoe de ontwikkeling er uit zal gaan zien. “Dit is een hele mooie stap. Er kan nu gewerkt worden aan een breder verenigingsleven waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ook gesport kan worden. We zijn heel blij dat dit belang gezien wordt. En zoals gezegd gaan wij ons er sterk voor maken om dit hoog op de agenda te houden.”