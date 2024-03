Meerderheid raad gaat instemmen met bouw dure watervilla’s Meerstad: “Zijn we niet uitgealternatieft?”

Luchtfoto Meerstad - Foto: Koos Boertjens

Een meerderheid in de gemeenteraad voelt er niets voor om het bestemmingsplan Meerstad te gaan wijzigen. Dit betekent dat de watervilla’s gebouwd kunnen gaan worden. Verschillende partijen overwegen echter om een motie in te dienen waarbij er gevraagd zal worden om alternatieven voor de dure villa’s te onderzoeken.

Het is aan het einde van de vergadering als wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) het woord richt tot verschillende bewoners die zich op de publieke tribune bevinden: “Ik begrijp heel goed de onvrede. U bent in Meerstad gaan wonen. Toen u dat besluit nam heeft u afwegingen gemaakt met wat u op die plek kon gaan verwachten. In het bestemmingsplan was opgenomen dat er in de toekomst drijvende woningen zouden gaan komen. Helaas blijkt dit niet mogelijk te zijn, en moeten we het bestemmingsplan veranderen waardoor we inzetten op de komst van luxe watervilla’s.”

Jules van Rooij: “Wij zijn niet tegen wonen op deze plek”

En daarmee schetst de wethouder het probleem. Jules van Rooij is één van de bewoners: “Er zouden volgens de eerste plannen negen woonarken komen, maar dit is niet mogelijk vanwege een te hoge golfslag. Maar waarom dan vier villa’s op palen bouwen op grond die bestemd is als openbaar groen? Waarbij de prijs van deze villa’s op een zo hoog niveau ligt dat er geen vraag naar is. Waarom wordt er niet gekozen voor tiny houses? Met een tiny forest en een fruitbos? Of verschillende waterwoningen op palen? Prachtige initiatieven waar het bestemmingsplan niet voor gewijzigd hoeft te worden. Wij zijn niet tegen het kunnen wonen op deze plek, maar deze vorm zien wij niet zitten.”

“Onze privacy wordt aangetast”

Van Rooij geeft aan dat er niet sprake is geweest van een participatietraject. Daarnaast worden de nieuwe woningen veel groter dan wat voorgespiegeld werd toen men in Meerstad ging wonen. “In de nieuwe plannen komen de woningen dichter bij onze woning te staan, waardoor onze privacy wordt aangetast.” Wethouder Van Niejenhuis geeft aan dat er wel sprake is geweest van participatie: “Er zijn twee bijeenkomsten geweest. Door dit traject zijn er ook aanpassingen gedaan: de villa’s hebben maar één bouwlaag in plaats van twee, hebben een inpandige berging en hebben geen rechte maar gebogen hoeken. En er is vraag naar deze woningen. Er zijn meerdere geïnteresseerden.”

Jalt de Haan (CDA): “De PvdA is woningen voor miljonairs aan het verdedigen”

Het debat dat in de raad ontbrandde is te typeren als een merkwaardig debat. Verschillende partijen zien de komst van de huizen niet zitten, een meerderheid is juist voorstander. Echter is door de vele interrupties een goed debat voeren moeilijk, en lijkt het voor het publiek meer op een clash. Of in de woorden van Jalt de Haan van het CDA: “Dit is een memorabel debat. De PvdA die woningen voor miljonairs aan het verdedigen is, de Partij voor de Dieren die tegen een tiny forest is, de SP die voor de markt gaat staan en GroenLinks dat groen aan het opofferen is.”

“Ik kan mij de frustratie goed voorstellen”

De Haan: “De bewoners zijn niet tegen het kunnen wonen op deze plek. De frustratie die hier speelt kan ik mij goed voorstellen omdat de nieuwe plannen invloed hebben op hun privacy. Bewoners moeten kunnen bouwen op een bestemmingsplan.” Dat kan op een vraag rekenen van Rico Tjepkema van de PvdA: “Bestemmingsplannen zijn echter niet dichtgetimmerd. Wat we hier wilden bleek niet mogelijk te zijn. Wat zou De Haan doen als hij in deze positie zou komen?” De Haan: “Een betrouwbare overheid is belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is om zo dicht mogelijk tegen het originele plan aan te gaan zitten. Je kunt alternatieven gaan onderzoeken zoals bijvoorbeeld paalwoningen of tiny houses op deze plek.”

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Deze watervilla’s bevinden zich in het hoogste segment”

Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, PVV en D66 zijn het daar mee eens. Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “We willen niet een stad voor rijke mensen worden. Dit plan tast de privacy van de bewoners aan. Daarnaast is het proces niet op de juiste manier gegaan.” Niels Hilboesen van Stadspartij: “Deze watervilla’s bevinden zich in het hoogste segment, waarbij de vraagprijs richting de twee miljoen euro gaat. Mijn fractie roept het college op om dit plan te herzien en dat te gaan ontwikkelen dat wel bij gaat dragen aan wat Meerstad wil.”

Vincent Boswijk (D66): “Stel de bouw uit en onderzoek alternatieven”

Vincent Boswijk van D66: “Mijn fractie baalt van de situatie. We zien hier bewoners tegenover de gemeente staan. En dat zien we de laatste tijd steeds vaker. Mijn fractie stelt voor om de bouw van deze villa’s uit te stellen en om te gaan werken aan een alternatief plan, waarbij er een ander type woningen gerealiseerd gaat worden dat zorgt voor een diverser aanbod. Daarmee werken we ook aan de gedeelde stad.” Daar reageert Hans Sietsma van GroenLinks op: “De alternatieven zijn al onderzocht. Zijn we niet gewoon uitgealternatieft?” Boswijk: “Dat is mij niet bekend. De insprekers komen met duidelijke plannen. Daar kunnen we serieus naar kijken.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Dankzij de villa’s komt er geld vrij zodat we meer betaalbare woningen kunnen bouwen”

Wat PvdA, SP, ChristenUnie, VVD, Student & Stad, Partij voor de Dieren en GroenLinks betreft kan de bouw van de villa’s gewoon doorgaan. Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “We hebben een economisch systeem waarbij grondexploitatie een exponent is. Mijn partij ziet het liefste bomen op deze plek. Er komen echter villa’s. Maar daarmee komt er wel geld vrij zodat we op andere plekken in Meerstad meer betaalbare en sociale huurwoningen kunnen bouwen. Om een anekdote te delen. Mijn ouders kochten in de jaren negentig een huis aan de rand van een dorp. Met grazende koeien nog net niet in de achtertuin. Juist op die plek verrezen later woningen. Dat was niet prettig, maar ze kregen er leuke buren voor terug.”

Hans de Waard (SP): “Het gaat vijf miljoen euro opleveren”

Hans de Waard van de SP: “Het liefste zouden we op deze plek flats van tien hoog neerzetten vol met sociale huurwoningen. Het feit is dat we met deze villa’s de businesscase rond krijgen. Als we deze villa’s niet bouwen kunnen we elders in Meerstad minder broodnodige voorzieningen realiseren.” Daar reageert Vincent Boswijk van D66 op: “Wat is er bij de coalitie bekend over de opbrengsten? Of we nu vier villa’s bouwen of negen paalwoningen, dan is het uiteindelijke verschil in opbrengsten toch niet zo groot?” De Waard: “U kunt ook de rekensom maken. De verkoop van deze villa’s levert vijf miljoen euro op. Als de wethouder zegt dat er een goede afweging is gemaakt, dan geloof ik hem.”

Jalt de Haan (CDA): “Wat u zegt is een schoffering waar u als partij voor staat”

De Haan begrijpt De Waard niet: “Uw partij is de eerste die bewoners oproept om zeggenschap te tonen, om zich te verenigingen, om met alternatieven te komen. U vertelt dat er beter een flat had kunnen komen. Wat u vertelt is een schoffering waar u als partij voor staat. Waar is het vuur bij dit onderwerp?” De Waard: “Mijn partij loopt niet blind achter de mensen aan. Wij maken onze eigen afwegingen. Achter iedereen aanlopen is populisme, en daar zijn we niet van.” De Haan: “Wat betekent voor u zeggenschap?” De Waard: “De bewoners hebben zich verenigt, maar wij hebben ook een businesscase rond te maken waarmee we meer woningen en voorzieningen kunnen realiseren.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Kijken naar alternatieven lijkt ons niet een goed idee”

Ook wat de ChristenUnie betreft komt er niet een onderzoek naar alternatieven. Laurent Dwarshuis: “Het liefste giet je een bestemmingsplan in beton. Mijn fractie heeft alle belangen afgewogen en wij constateren dat er participatie is geweest, dat er nadelen aan deze villa’s zitten maar dat er ook veranderingen zijn doorgevoerd in de plannen na de gesprekken. Dit is een mooi plan.” Boswijk van D66: “Als we het project op pauze zetten en onderzoek gaan doen naar de alternatieven. Wat is voor u een haalbare termijn?” Dwarshuis: “Naar alternatieven kijken lijkt ons geen goed idee.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Dit is een goede stedenbouwkundige invulling”

Wethouder Van Niejenhuis vertelt dat er twee bijeenkomsten met bewoners zijn geweest die geleid hebben tot meerdere aanpassingen. “Wat we vanavond bespreken kun je ook omdraaien. In plaats van negen woningen komen er nu vier woningen. Je hebt dus meer privacy en er komen minder parkeerplaatsen. Aanvankelijk zou er een anderhalve meter hoge heg geplaatst worden. Dat deze er niet komt betekent dat er juist meer zichtlijnen zijn. De inpassing was wonen, en het blijft wonen. Wat we gaan doen is een goede stedenbouwkundige invulling, waarbij de grondopbrengst welkom is. Dit college wringt zich in alle bochten om voor iedereen een woning te bouwen.”

Verschillende partijen zijn het daar niet mee eens en overwegen om een motie in te dienen waarbij het college wordt opgeroepen om alternatieven op deze locatie te gaan onderzoeken.