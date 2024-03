Meerdere auto’s opengebroken op P+R Kardinge, politie zoekt getuigen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op P+R Kardinge is in de nacht van zaterdag op zondag in meerdere auto’s ingebroken. Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl zijn zeker drie voertuigen opengebroken.

Van de geparkeerde voertuigen zijn meerdere ramen kapot geslagen. “Agenten zijn zondagmiddag bezig met een onderzoek”, vertelt Wind. “Er wordt contact gelegd met de eigenaren van de voertuigen om hen te verwittigen en er wordt geïnventariseerd wat er gestolen is.” Op dit moment is nog onbekend hoe groot het schadebedrag is. Gedupeerden wordt gevraagd om aangifte te doen bij de politie.

Getuigen

Wie verantwoordelijk zijn voor de inbraken is nog onbekend. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben om contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Ook komt men graag in bezit van mogelijke camerabeelden. Tevens doet men de oproep om geen spullen van waarde in geparkeerde auto’s te laten liggen.

Inbrakenreeks

Het afgelopen jaar is er op meerdere plekken in de stad ingebroken in auto’s. Eerder deze maand werd er nog ingebroken in tientallen auto’s die geparkeerd stonden in Vinkhuizen, Paddepoel, Oranjewijk, de Zeeheldenbuurt en in Haren. Vooral de VW-Up, Skoda Citigo en Seat Mii zijn erg populair bij het dievengilde. De inbrekers hebben het gemunt op de navigatiesystemen/boordcomputers in de betreffende auto’s. In januari werd er in meerdere auto’s ingebroken in Haren.