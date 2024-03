Marco Sanders volgend seizoen hoofdtrainer Be Quick 1887

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Marco Sanders wordt komend seizoen de hoofdtrainer van Be Quick 1887. De 39-jarige Sanders is momenteel al hoofd opleidingen en trainer van het O-21 elftal van de Groninger vierde divisionist.

Hij volgt Paul Matthijs op die na een jaar stopt als trainer bij Be Quick, omdat hij geen garanties kreeg over de sterkte van de selectie van volgend seizoen. Be Quick vecht in de vierde divisie tegen degradatie.

Sanders is geen onbekende op de Esserberg. Hij was jeugdtrainer bij Be Quick en assistent-trainer bij het eerste elftal. Hij was daarna actief als trainer bij Actief en FC Lewenborg. Ook was hij jeugdtrainer bij FC Emmen.

“Ik heb zin in deze mooie uitdaging en heb vertrouwen in de huidige spelersgroep die, zoals waar de club bekend om staat, ook weer een aantal jeugdspelers gaat toevoegen aan de selectie”.

Sanders is in het dagelijkse leven docent aan het Drenthe College. Hij geeft les in sport en leefstijl.