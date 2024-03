Marching bands lopen door de binnenstad: “Charles Ives zal van boven tevreden hebben meegekeken” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Vier marching bands liepen zaterdag door de binnenstad. Het optreden was onderdeel van het binnenstadsprogramma ‘Immens, Indrukwekkend; Ives’ van het Noord Nederlands Orkest.

“Het was een ontzettend groot succes”, vertelt projectleider Lily Lanser. “Van tevoren weet je niet wat het effect zal zijn, maar het resultaat was heel mooi. Het was behoorlijk druk in de binnenstad en veel mensen bleven staan kijken. Heel veel kinderen keken ook gefascineerd toe naar al die muzikanten in mooie uniformen.” Gruno’s Post Harmonie, Drumfanfare Avanti Groningen, Traditional Collective uit Leeuwarden en Showband Noordenveld liepen een route door de binnenstad. “Op een gegeven moment kwam iedereen samen op de Grote Markt, en speelden de bands door elkaar heen waardoor er een vrolijke chaos ontstond. Een heuse kakafonie. Ik denk dat Charles Ives van bovenaf tevreden heeft meegekeken.”

Vierde Symfonie van Charles Ives

De muziek van de Amerikaanse componist Charles Ives mag met recht bijzonder worden genoemd. Ives (1874-1954) was succesvol verzekeringsman in New York, maar was tegelijkertijd in het geheim componist van een zeer bijzonder oeuvre. Tijdens zijn leven werd Ives’ muziek maar hoogst zelden opgevoerd. Pas toen hij de zeventig naderde kwam er meer belangstelling voor zijn werk. Volgende week, op 15 en 16 maart, gaat het NNO de Vierde Symfonie van Ives spelen. Het stuk werd in 1924 afgerond, en werd pas in 1965 voor het eerst volledig uitgevoerd. Vanwege de structuur en gecompliceerde bezetting is het een buitengewoon moeilijk uit te voeren stuk. Om het te kunnen spelen wordt het NNO daarom uitgebreid met een projectkoor en een projectharmonieorkest. Om de bijzondere concerten onder de aandacht te brengen was het projectkoor vorige week te horen op het Waagplein, en trokken dus dit weekend marching bands door de stad.

“Tranen in de ogen”

Lanser: “Voor veel mensen kwam de muziek in de binnenstad als een verrassing, omdat ze het niet verwacht hadden. Ik kwam zelfs een vrouw tegen die de tranen in de ogen had staan. Ze vertelde dat het haar nostalgische gevoelens bracht. Vroeger gebeurde het veel vaker, om de twee weken, dat er marching bands door de binnenstad liepen. En persoonlijk denk ik ook dat het naar meer smaakt. De samenwerking met de vier marching bands is ontstaan door de inzet van Piet van Houten die heel erg actief is in de HaFaBra-muziek. Ik denk dat de aandacht voor deze muziekverenigingen ook heel goed is, dat ze een podium krijgen. Mensen staan niet meer in de rij om in een orkest te spelen. Ik denk dat er meer in deze formule zit.”

Het projectkoor treedt op in Forum Groningen. Foto: Rieks Oijnhausen

“Het publiek vertelde dat het nog wel wat langer had mogen duren”

Behalve de marching bands was ook het projectkoor zaterdag in de binnenstad te vinden. “Zij hebben gezongen in Forum Groningen en op de Grote Markt. Ik vertelde al dat de marching bands op een gegeven moment allemaal op de Grote Markt kwamen. Het projectkoor was daar toen ook. Het was heel bijzonder om het geluid van de bands te horen, waarbij het op een gegeven moment werd overgenomen door het koor.” Het projectkoor bestaat uit leden die uit de drie noordelijke provincies komen. “Zij hebben een stuk gezongen dat gecomponeerd is door Gijs Philip van Schaik. Het stuk duurt tien minuten, maar het publiek liet na afloop weten dat het wel wat langer had mogen duren. Het werd heel positief ontvangen.”

Uitverkocht

Het NNO is drie jaar geleden begonnen met het project ‘Immens, Indrukwekkend; Ives’. Komende woensdag vindt het festival ‘How to conduct live’ plaats, en op 15 en 16 maart zijn de concerten in De Oosterpoort. “Dit binnenstadsprogramma heeft absoluut bijgedragen aan de bekendheid. We zien, ook dankzij jullie aandacht, dat er veel belangstelling is. Inmiddels zijn beide concerten uitverkocht.” Meer informatie vind je op deze website.