Man tegen het hoofd geschopt in Papengang, verdachte aangehouden

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op Paaszondag een 25-jarige man uit Groningen aangehouden voor zware mishandeling. Dat meldt de politie op sociale media.

“Het slachtoffer is in de Papengang tegen het hoofd geschopt en geslagen”, meldt de politie. “Toen wij arriveerden is de verdachte aangewezen. Wij hebben daarop deze persoon aangehouden. Uit onderzoek is gebleken dat hij zwaar onder invloed bleek te zijn van alcohol.” De man is overgebracht naar het politiebureau waar hij verhoord zal worden. Over de aanleiding van het incident is niets bekend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De afgelopen periode hebben zich verschillende incidenten voorgedaan waarbij een slachtoffer tegen het hoofd werd geslagen of geschopt. In januari vond er een straatroof plaats op het Gedempte Zuiderdiep waarbij één slachtoffer op het hoofd werd geslagen. In dezelfde maand werd een persoon in de Oosterstraat enkele keren tegen het hoofd geschopt. In december werd een man uit de provincie Limburg ernstig mishandeld in de Poelestraat waarbij hij in het gezicht werd geschopt.