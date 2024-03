Man opgepakt voor mishandeling kroegbaas: “Eigenaar heeft tand gebroken”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in de binnenstad een 41-jarige man aangehouden vanwege het mishandelen van een kroegeigenaar. Dat meldt de politie op sociale media.

“De man wilde drank maar de kroegeigenaar had besloten om hem niets meer te geven”, schrijft de politie. “Daar was de 41-jarige man het niet mee eens. Hij mishandelde daarop een bezoeker en de kroegeigenaar. De eigenaar liep daarbij een gebroken tand op.” Ondertussen was de politie gealarmeerd die de verdachte snel kon arresteren.

De persoon is overgebracht naar het politiebureau. “Hij zit bij ons om een verklaring af te leggen. Daarna wordt de zaak verder behandeld door het Openbaar Ministerie.”