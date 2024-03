Malicha (13) haalt 560 euro op voor stichting Laat Ons Weer Eens Samen Juichen

Foto: Marjan Naaijer/Foto Flitsend

De 13-jarige Malicha uit Groningen heeft afgelopen vrijdag een cheque van 560 euro overhandigd aan de stichting Laat Ons Weer Eens Samen Juichen. Deze stichting verstrekt gratis seizoenkaarten aan supporters van de FC die op of onder het bijstandsniveau leven.

“Dit seizoen hebben we ruim 250 kaarten uit kunnen geven”, laat voorzitter Matthias Mulder van de stichting weten. “Malicha kreeg in het begin van dit seizoen, samen met haar moeder, een seizoenkaart. Daar was ze zo blij mee dat ze iets terug wilde doen. Ze is zelfgemaakte armbandjes en kettinkjes gaan verkopen. En daar kon niemand om heen. Eerder kregen al alle spelers van het eerste elftal van de FC een zelfgemaakte armband of ketting.”

In totaal is er met de verkoop 560 euro opgehaald. “Dat is geweldig, en daarom wilden we iets terugdoen. Afgelopen weekend at ze samen met haar moeder, voorafgaand aan de wedstrijd tegen De Graafschap, in het restaurant, en daarna hebben ze de wedstrijd bekeken vanaf de businesstribune. Na afloop werd in een bomvol supportershome de cheque overhandigd. Malicha is groot fan van Romano Postema. Van hem kreeg ze een gesigneerd shirt met daarop zijn handtekening. Dit gebaar staat voor wie wij zijn als stichting en club. Elkaar helpen wanneer dit nodig is. Een tegenprestatie is prachtig. Met het geld kunnen we weer nieuwe mensen aan een seizoenkaart helpen.”