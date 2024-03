“Maandag veel bewolking, komende dagen kans op buitjes”

Foto: Joris van Tweel

Na een aantal dagen met de nodige zonuren gaan de komende dagen weer grijs verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er op dinsdag en woensdag kans op wat regen.

“Maandag is er eerst kans op mist en is er veel bewolking”, vertelt Kamphuis. “Misschien dat de zon in de middaguren hier en daar even kan doorbreken. Het blijft droog en het wordt 10 graden. De wind is zwak, windkracht 2 uit het noordwesten. Op dinsdag is het vochtig, grijs en een beetje waterkoud bij 8 graden. Er is veel bewolking en er valt af en toe lichte regen. Slechts hier en daar kan het even kortdurend opklaren. Woensdag wordt het rond de 8 graden. Er is veel bewolking met kans op een spetterbuitje. Later op de dag kan het voorzichtig wat opklaren.”

“Donderdag en vrijdag is de zon terug en wordt het 10 graden en is er kas op grondvorst. Op beide dagen blijft het droog en waait er een zwakke of matige oostenwind. Tijdens het weekend houdt het droge weer aan. Ook dan zijn er flinke opklaringen maar houdt een toenemende oostenwind het kwik op een graad of 8 tot 10. Wat overigens vrij normale waarden voor de tijd van het jaar zijn. Het langjarig gemiddelde ligt op 8 graden.”

