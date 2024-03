“Maandag veel bewolking en kans op een bui, komende dagen zon en 15 graden”

Foto: Joris van Tweel

De temperatuur gaat de komende dagen de lift in. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op woensdag 15, mogelijk 16 graden worden en zal ook de zon zich laten zien.

“maandag is er veel bewolking met kans op wat lichte regen of een buitje”, vertelt Kamphuis. “Later op de dag klaart het af en toe op. Het wordt 13 graden bij een zwakke westelijke wind, rond windkracht 2. In de nacht van maandag op dinsdag is het droog en daalt de temperatuur naar 4 graden. Dinsdag wisselen enkele opklaringen, wolkenvelden en een enkel buitje elkaar af. Met 15 graden als maximumtemperatuur is het erg zacht. De zuidwestenwind is matig, rond windkracht 3.”

“Woensdag is er veel bewolking, kans op een enkel buitje en vooral later op de dag is er wat zon. Ook dan is het erg zacht bij 15 of 16 graden. Het is rustig weer. Donderdag volgt met enkele buien en is het met 13 graden iets minder zacht. Vrijdag zijn de veranderingen klein. Tijdens het weekend is het kouder met een middagtemperatuur schommelend rond de 9 of 10 graden. Vooral zaterdag is er kans op een paar buien en staat er ook een stevige noordwestenwind. Na het weekend probeert zachtere lucht weer terrein terug te pakken maar dat is nog geen gelopen race.”

