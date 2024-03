“Maandag opklaringen maar ook buitjes, ook komende dagen buien”

Van stabiliteit in het weerbeeld is voorlopig geen sprake. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hebben we de komende dagen te maken met buien en buitjes.

“Maandag wisselen wolken en een paar opklaringen elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Hier en daar valt er een buitje. Het wordt 10 of 11 graden. De zuidelijke wind is zwak, hooguit matig, windkracht 2 of 3. In de nacht van maandag op dinsdag zijn er opklaringen en koelt het af naar 3 graden met de kans op grondvorst. Dinsdag zijn er eerst flinke perioden met zon, gevolgd door toenemende bewolking. Later op de dag klaart het weer op en blijft het droog. Het wordt 14 graden bij een matige zuidoostenwind, windkracht 3.”

“Woensdag wisselen wolken, opklaringen en een enkele bui elkaar af. Het wordt 13 of 14 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. Op Witte Donderdag passeert een storing met enkele buien en doet de temperatuur een stap terug naar een graad of 11. Op Goede Vrijdag valt er een bui maar wordt het met enkele opklaringen wel weer iets zachter: 13 of 14 graden.”

De kans op een zacht Paasweekend is nog altijd aanwezig. Stabiliteit lijkt te veel gevraagd.

