Maandag en dinsdag mogelijk overlast door heien bij Julianaplein

Aannemerscombinatie Herepoort gaat komende maandag en dinsdag palen heien bij het nieuwe Julianaplein. Daardoor kunnen omwonenden last hebben van trillingen en geluid.

De palen zijn bedoeld voor portalen, grote metalen constructies, waaraan de verkeersborden komen te hangen. Maandag heit Herepoort acht palen in langs de boog waar het verkeer van Hoogkerk/Drachten (A7) richting Assen (A28) rijdt. Dinsdag gaan er twee heipalen de grond in bij de afslag voor verkeer vanaf de zuidelijke ringweg richting Hoogkerk/Drachten (A7). Dit is ongeveer op de plek waar het vroegere kruispunt met de verkeerslichten lag.

Het inheien van de palen kan overlast veroorzaken. Omwonenden kunnen trillingen ervaren en het geluid van metaal op beton. Rond het Julianaplein worden de komende maanden, tijdens Operatie Ring-Zuid, nog een paar keer palen ingeheid voor verkeersportalen.