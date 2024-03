“Maandag bewolkt en regen, komende dagen mild voorjaarsweer”

Foto: Joris van Tweel

Zonovergoten dagen hoeven we de komende week niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er de komende dagen veel bewolking en valt er van tijd tot tijd wat regen.

“Maandag is het bewolkt met geleidelijk aan op steeds meer plaatsen regen of lichte regen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 6 of 7 graden bij een zwakke of matige noordelijke wind. Dinsdag wordt het 8 graden en is het rustig en bewolkt weer. Hier en daar valt er een buitje of wat lichte regen, maar droge perioden overheersen.”

“Woensdag wordt het met 12 of 13 graden een stuk zachter. Wel is er veel bewolking, al kan de zon hier en daar even doorbreken. Donderdag loopt de temperatuur verder op en kan het zelfs 14 of 15 graden worden. Wel is er veel bewolking met hier en daar een waterig zonnetje. Het blijft vrijwel overal droog. Ook vrijdag is het zacht bij 12 tot 14 graden. Eerst is het droog maar later op de dag neemt de kans op een buitje toe.”

“Tijdens het weekend houdt het milde voorjaarsweer aan en wordt het ’s middags een graad of 13. Zoals de zaken er nu voor staan blijft het zaterdag droog en neemt op zondag de regenkans weer toe.”

