Maand celstraf begonnen voor Thijs Römer

Foto: Tom Veenstra

Thijs Römer heeft zich vrijdag gemeld bij de gevangenis om zijn celstraf van een maand uit te zitten. Dat melden verschillende media, na bevestiging door de advocaat van de slachtoffers.

Eerder op de vrijdag bracht een juice-kanaal op Instagram al een bericht naar buiten over de start van de celstraf voor Römer.

De acteur werd begin augustus veroordeeld tot een maand onvoorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 240 uur door de rechtbank in Assen. Römer kreeg de straf voor het verleiden tot ontuchtige handelingen van drie slachtoffers, die tijdens de incidenten tussen de 14 en 16 jaar oud waren. Eén van hen komt uit Groningen. Zij bracht de zaak tegen de acteur vorig jaar mei aan het licht. De jonge fans van de bekende acteur werden verleid om naaktfoto’s en filmpjes naar Römer te sturen. Daar zouden onder meer rollen in zijn films en series tegenover zijn gezet.

Römer wilde in eerste instantie tegen het vonnis in hoger beroep gaan, omdat hij het niet eens was met een deel van het oordeel van de rechter. Niet alle zaken die hem werden verweten zouden zijn gebeurd, stelde de acteur. Ook de straf vond Römer destijds te hoog. Maar eerder deze maand trok Römer het hoger beroep in en aanvaarde daarmee de opgelegde straf. Ook het Openbaar Ministerie had hoger beroep aangetekend, maar liet dit dezelfde dag ook varen.