Lycurgus verliest wederom van Dynamo

Het is Nova Tech Lycurgus niet gelukt de overwinning op Numidia VC Limax een goed vervolg te geven. De Groninger volleyballers verloren zondagmiddag in eigen huis van de nummer 2, Draisma Dynamo uit Apeldoorn. Het werd 2-3.

Eerder verloor Lycurgus de uitwedstrijd in de kampioensgroep al met 3-0 en ook zondag was Dynamo te sterk. Toch leek het daar in het begin nog niet op. De thuisploeg liep van 16-12 uit naar 22-12 en pakte het derde setpunt: 25-16. De tweede set werd daarentegen verloren met 21-25. De derde en vierde set waren spannend en eindigden in 25-23 en 23-25. In de beslissende vijfde set was Dynamo duidelijk sterker: 11-15.