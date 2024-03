Lycurgus in eigen huis onderuit tegen VC Limax

Nova Tech Lycurgus heeft zondagmiddag in eigen huis niet kunnen winnen van Lumidia VC Limax. Het werd tegen de Limburgers 2-3.

Onlangs won Lycurgus nog de uitwedstrijd met 1-3, maar dat zat er zondag niet in. Vooral in de eerste set waren de Groninger volleyballers duidelijk de mindere. Die set eindigde in 15-25. Ook de tweede set ging naar de gasten, met 21-25. Daarna richtte Lycurgus zich op en de ploeg won de volgende sets met 25-17 en 25-20. De beslissende vijfde set was daarentegen was na 5-6 weer een gemakkelijke prooi voor VC Limax: 5-15.

Door dit resultaat blijft Lycurgus op de derde plaats staan met 6 punten uit 5 wedstrijden. VC Limax heeft een punt minder.