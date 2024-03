Lustrumfeest RUG wordt sober maar veelzijdig

Foto: Joris van Tweel.

De RUG viert in mei haar 410e verjaardag met een sober programma, maar wel met een lustrumfeest. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het lustrum duurt van 21 tot en met 25 mei en het thema is ‘Making Connections’. Het college van bestuur maakte in november vorig jaar bekend dat de viering ingetogener moest zijn dan eerder de bedoeling was, vanwege de bezuinigingen die de RUG moet doorvoeren. Daardoor is een aantal grote evenementen geschrapt.

Op het programma staan onder meer een sportdag, een festival over wetenschap, een bakwedstrijd, een dansfeest en een open huis in de UB en het Academiegebouw. Met een divers programma hoopt de RUG ook ‘gewone’ Groningers aan te trekken.

Volgens de universiteit is het lustrum een uitgelezen kans om ‘elkaar te ontmoeten, te verbinden en samen feest te vieren’. Op de website van de RUG is het volledige programma van het lustrum te vinden en kunnen geïnteresseerden kaartjes kopen.