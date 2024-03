Lucky Stadspark boekt zege in degradatieduel tegen Musselkanaal

Paidjah Davidson van Stadspark in balbezit (Foto's Martijn Minnema)

Stadspark heeft vanmiddag door een 3-2 zege de voorlaatste plaats in de tweede klasse overgedaan aan opponent Musselkanaal. Michel Boonstra bezorgde Stadspark in blessuretijd de winst. Daarmee kreeg Stadspark teveel, want de beste kansen waren voor de gasten.

SC Stadspark stond voorafgaand aan dit duel voorlaatste met één punt minder dan Musselkanaal. De onderste twee degraderen rechtstreeks, dus was het zaak om vanmiddag goede zaken te doen. Daar leek Stadspark zeker voor rust niet van doordrongen. Er werd nauwelijks iets gecreëerd en Stadspark mocht niet mopperen dat het de rust met 0-1 haalde.



Na een rommelig begin was de eerste echte kans voor Musselkanaal gelijk raak. In de 17′ minuut zette Ike Kremer zijn ploeg op 0-1. Een kleine tien minuten later ontsnapte Stadspark aan de 0-2. Het mazzelde al bij een schot wat tegen de paal eindigde, maar had nog meer geluk toen de rebound voor open goal van dichtbij hoog over gepoeierd werd.

Zes minuten voor rust kwam men bij Musselkanaal een teenlengte te kort om de 0-2 in een leeg doel te kunnen tikken. Dat waren de grootste kansen, maar verder waren er nog wel mogelijkheden voor de gasten. Pas in de laatste vijf minuten van de eerste helft deed Stadspark aanvallend van zich spreken. Een geblokt schot in kansrijke positie en Cedwin Tel die 1 op 1 met de Musselkanaal keeper niet wist te scoren hadden zomaar de 1-1 op kunnen leveren.

Ook na rust was de eerste kans voor Stadspark, Jomaro Kelwulan mikte vanuit een kansrijke hoek op de benen van Noah Sahetapy, de Musselkanaal keeper. Musselkanaal was in de 51′ minuut weer dichtbij de 0-2 maar eerst redde Stadspark keeper Miedema waarna de rebound uit riante positie naast werd geschoten. Een dure misser, want vijf minuten later stond het 1-1. Uit een corner werd de bal tegen de lat gekopt waarna Cedwin Tel van dichtbij de gelijkmaker binnen werkte. Een tikkie voor Musselkanaal wat even de draad kwijt was. Iets waar Stadspark tien minuten na de gelijkmaker van profiteerde, Jasper de Vries kopte Stadspark naar een 2-1 voorsprong.



De vreugde was van korte duur want nu herpakte Musselkanaal zich wel snel. Vijf minuten na de 2-1 werd uit een corner steenhard de 2-2 binnen gekopt, Floris Speelman scoorde. Stadspark mocht vervolgens niet mopperen dat de 2-3 afgekeurd werd, wederom een corner en weer scoorden de gasten. Een corner die overigens volgde op nog maar eens een grote kans. Aanvallen van de keeper in het vijf meter gebied leek reden voor annulering.

Musselkanaal had in de slotfase de meeste drang naar het doel, het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van Stadspark. Musselkanaal kreeg nog een paar mogelijkheden maar vier minuten in blessuretijd viel de goal aan de andere kant. Michel Boonstra stoomde op, kreeg de bal na een 1-2tje terug, leek op Sahetapy te stuiten maar kreeg de bal wat gelukkig mee en schoof de bal in het lege doel, 3-2. Mazzeltje voor Stadspark wat na rust weliswaar beter speelde dan voor rust maar toch vooral de handen stijf dicht mocht knijpen dat Musselkanaal de vele kansen onbenut liet.

Voor Stadspark zal het biertje er niet minder feestelijk om smaken. Niet alleen werd de voorlaatste plaats overgedaan aan Musselkanaal, daarnaast is er ook aansluiting met de clubs die net hoger op de ranglijst staan.

