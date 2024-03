LIVE | FC Groningen neemt het in de Euroborg op tegen MVV Maastricht

Goedenavond! Het is tijd voor de tweede wedstrijd van FC Groningen deze week. Vanavond neemt de Trots van het Noorden het op tegen gasten uit het verre zuiden: MVV Maastricht.

Als de Groningers in deze wedstrijd drie punten weten te pakken, kan het periodekampioenschap en daarmee de playoffs voor de Eredivisie opeens erg dichtbij komen. Voorwaarde is wel dat directe concurrenten ADO Den Haag (tegen Roda JC) en FC Dordrecht (tegen Telstar) vanavond met maximaal één punt van het veld aflopen.

66′ Rui Mendes probeer het direct. Zijn eerste schot wordt geblokt door een MVV-verdediger. Mendes legt de bal opnieuw klaar en schiet hard op doel. Matthys kan de bal nog net overtikken.

64′ FC Groningen gaat wisselen. Laros Duarte en Luciano Valente verlaten het veld en worden vervangen door Rui Mendes en Joey Pelupessy.

59′ FC Groningen is opzoek naar meer en MVV staat dat vriendelijk toe. De Groningers krijgen de ruimte om meerdere malen op doel te schieten. Alleen Hidde Jurjus is op dat moment achtergebleven op eigen helft. Het momentum komt ten eind wanneer Duarte de bal vanaf een afstand net voor het doel langs schuift. Het is wachten op de vierde treffer.

53′ Postema maakt zijn tweede! Valente werkt zichzelf langs de verdediger van MVV en geeft de bal geweldig voor op zijn teamgenoot. Postema schiet de bal via de paal in het doel. 3-0 voor FC Groningen.

51′ Peerman krijgt geel. Op het middenveld wil de verdediger met een sliding de bal veroveren, maar neemt daarbij de speler mee.

46′ De FC trapt af en de tweede helft is begonnen. Mäatä is in de kleedkamer achtergebleven en is vervangen door Tijmen Blokzijl. Daarmee schuift Marvin Peersman door naar de linksback positie en komt Blokzijl centraal naast Marco Rente te staan.

45 + 2′ Het is rust. Vlak voor het fluitsignaal van scheidsrechter Van der Eijck probeert Schreuders de voorsprong nog uit te breiden, maar zijn schot gaat net naast. De Groningers gaan theedrinken met een 2-0 voorsprong.

39′ Bijna Johan Hove! Thom van Bergen geeft voor en Hove weet met een sliding de bal van richting te veranderen. Keeper Matthys is er net op tijd bij en voorkomt de 3-0.

32′ De Groningers zijn opzoek naar een derde treffer. Na wederom een uitstekende aanval kan Leondro Bacuna schieten. Het schot van de aanvoerder wordt geblokt. De daaropvolgende corner beland op het hoofd van Marvin Peersman, maar ook deze wordt van de lijn gehaald.

’20 Jorg Schreuders maakt 2-0! De Groningers laten gecontroleerd positiespel zien voorafgaand aan het doelpunt. Uiteindelijk is het Isak Määtä die de bal voorgeeft op de inlopende Schreuders die de bal in een keer in het doel werkt.

18′ Bijna weer Postema! De aanvaller komt weer oog in oog te staan met de keeper van MVV. De aanvaller dribbelt langs de doelman, maar wacht te lang met schieten. Wanneer Postema de bal richting het doel stuurt, staat Bryan Smeets al klaar om weg te koppen.

15′ Vlak voor het strafschopgebied wordt Postema op de grond gelegd door Wout Coomans. De verdediger krijgt geel en de bal wordt op een ideale Laros Duarte plek neergelegd, maar de middenvelder schiet over.

13′ De FC blijft aandringen. Luciano Valente krijgt de bal op het middenveld en geeft mee aan Jorg Schreuders. Het schot van de middenvelder wordt gestopt door Matthys.

10′ Romano Postema scoort! Een lange bal van Hidde Jurjus komt op wonderbaarlijke wijze door de verdediging van MVV heen die de pass niet goed inschatten. Postema vangt op en beweegt met de bal aan de voet richting de goal van keeper Matthys. Vlak voordat de twee elkaar treffen, schuift Postema de bal in de linkeronderhoek. 1-0 voor FC Groningen.

6′ De eerste schoten op doel van de FC. Thom van Bergen en Romano Postema schieten beiden tegen een MVV-verdediger op.

1′ MVV trapt af in de Euroborg. We zijn begonnen!

Opstelling FC Groningen: Hidde Jurjus; Leandro Bacuna, Marco Rente, Marvin Peersman, Isak Määtä; Jorg Schreuders, Johan Hove, Laros Duarte, Luciano Valente; Thom van Bergen, Romano Postema.

Opstelling MVV: Romain Matthys, Ozgus Aktas, Wout Coomans, Bryan Smeets, Nicky Souren, Mart Remans, Ferre Slegers, Leroy Labylle, Dailon Rocha Livramento, Marko Kleinen, Tim Zeegers.

Scheidsrechter: Sander van der Eijk