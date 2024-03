LIVE: FC Groningen gaat op bezoek bij hekkensluiter Den Bosch

Foto via FC Groningen

Na de halve finale van de KNVB-beker, is het nu aan FC Groningen om de kansen op directe promotie in leven te houden. Dan zal het vanavond moeten winnen op bezoek bij hekkensluiter FC Den Bosch. Volg het duel vanaf 20.00 uur via dit liveblog.

Stand: 0-0

36′ Den Bosch momenteel de bovenliggende partij, al heeft het nog niet tot grote kansen geleid.

26′ Leandro Bacuna mikt op de korte hoek, maar mist.

18′ Daar komt FC Groningen heel goed weg. Joey Pelupessy maakt hands in het eigen strafschopgebied. Scheidsrechter Nijhuis wuift het weg.

12′ Maatta probeert het maar eens van afstand: over.

4′ Een schot van Johan Hove kan makkelijk gekeerd worden door doelman Heygi.

1′ De wedstrijd is begonnen!

Opstelling FC Den Bosch: Hegyi, Van den Bogert, Ikeshita, Kotzebue, De Groot, Van Grunsven, Vicario, Mulders, Maas, Ogbaidze, Kostorz

Opstelling FC Groningen: Jurjus, Bacuna, Rente, Peersman, Maatta; Schreuders, Hove, Pelupessy, Valente; Van Bergen, Postema

Scheidsrechter: Bas Nijhuis