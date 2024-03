Line-up bevrijdingsfestival met komst vier nieuwe acts rond

Foto Niels Knelis

De line-up van het bevrijdingsfestival is rond. Dizzee Rascal, Claude, TAXITAXI en Rozie zijn als laatsten aan de editie van 2024 toegevoegd.

Claude maakt Frans/Nederlandse nummers en is de ambassadeur van de vrijheid in Groningen. Hij opent het festival. Claude vluchtte op zijn negende met zijn familie naar Nederland vanuit Congo dat een niet vrij land is. “Mijn vrijheid is dat we leven in een land waar je niet hoeft te vrezen voor je veiligheid. In dit land ben ik veilig en kan ik doen wat ik wil. Ik ben nog wel met mijn verleden bezig en sta daarbij stil, want het heeft me gevormd als persoon.”

Dizzee Rascal is een bekende Engelse rapper. TAXITAXI is een punk-boy band en Rozie is een Groningse DJ.

De volledeige line-up bestaat uit: Froukje, Dizzee Rascal, TAXITAXI, Sophie Straat, TikTok Tammo & Band, Nick Mulvey, Mula B, John Coffey, Rozie, Double Talk, Nusantara Beats, Babs, BenWal, SSTO, Marit Nygård, Maartje, Lisa Ploeger, Shoom, Moonloops, Velocity Made Good en Roodkopje x Braai.

Het bevrijdingsfestival wordt op 5 mei op de voormalige drafbaan in het Stadspark georganiseerd.