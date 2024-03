Lentefestival Oosterparkwijk viert jubileum

Foto: Paul Blom

In de Oosterparkwijk vindt op 22, 23 en 24 maart voor de vijfde maal het lentefestival plaats. Met meer dan 50 vrijwilligers brengt het festival een uitgebreid programma voor jong en oud.

Kinderen kunnen er ponyrijden en rondjes maken in de draaimolen. Verder zijn er diverse optredens met straattheater en live muziek. Dit jaar is er voor het eerst, in samenwerking met spellenvereniging Rabenhaupt, een mini escaperoom. Verder is er van alles te eten en te drinken. Het festival vindt plaats bij het JOP aan de Klaprooslaan. Toegang en deelname is gratis.

Kijk voor meer informatie op http://www.lentefestivaloosterparkwijk.nl of de facebookpagina.