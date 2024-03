Lentefestival Oosterparkwijk trekt honderden bezoekers: “Je wilt je blijven vernieuwen”

Foto: Paul Blom

Het Lentefestival in de Oosterparkwijk zit erop. De afgelopen drie dagen konden bezoekers genieten van muziek, theater, lekker eten en gezelligheid. Een terugblik met Jaap de Graaf van de organisatie.

Hoi Jaap! Hoe is het de afgelopen dagen verlopen?

“Het was heel erg leuk, maar het weer zat niet helemaal mee. Dat is ook wat we constant teruggekoppeld kregen. Gelukkig waren er genoeg goede momenten. Maar de hagel- en regenbuien hebben wel een duidelijke stempel op dit weekend gedrukt. Als het slecht weer is komen mensen niet. Als dan, zoals vanmiddag, de zon weer even doorbreekt, zie je letterlijk de deuren opengaan waarbij mensen weer tevoorschijn komen.”

Hoe schat je het qua bezoekersaantallen in?

“Ik denk dat we in vergelijking met vorig jaar op iets minder bezoekers uit gaan komen. Ik denk dat we rond de tweeduizend mensen hebben mogen verwelkomen. En we kunnen als organisatie zeggen dat we voortaan het festival misschien beter later in het jaar kunnen organiseren. Maar je kunt nooit een goed weer garantie afgeven. We hebben hier dit weekend straatartiesten die vertellen dat ze vorig jaar in juli de hele maand in de regen hebben gewerkt.”

Tijdens het festival bieden jullie verschillende programmaonderdelen aan. Wat was dit weekend een groot succes?

“Wat altijd een groot succes is, dat is de draaimolen en dat zijn de pony’s waar een ritje op kan worden gemaakt. Maar we proberen elk jaar ook nieuwe onderdelen toe te voegen. Dit jaar hadden we een escaperoom. En dat werd erg goed ontvangen. De escaperoom is ontwikkeld door spellenvereniging Rabenhaupt uit de stad. Van tevoren was de inschatting dat men gemiddeld tien minuten bezig zou zijn om er uit te komen. Eén team wist dit in 4 minuten en 2 seconden te bereiken. De meeste groepen waren 7 tot 8 minuten bezig. Dit onderdeel was een groot succes, waarbij we dit waarschijnlijk ook gaan continueren naar de volgende editie.”

Hoe belangrijk is het aanbieden van iets nieuws?

“Ieder mens zit anders in elkaar. Bij een draaimolen weet je wat het is. Als dat leuk is, dan is het volgend jaar weer leuk. Dat geldt ook voor het schminken. We doen dat ieder jaar, maar elke keer staat er weer een grote groep wachtenden in de rij. Maar er zijn ook mensen die uitdaging nodig hebben. Die iets nieuws willen beleven. En daarom zijn nieuwe onderdelen heel belangrijk.”

Waren er meer onderdelen die er dit jaar voor het eerst waren?

“Jazeker. Als organisatie hebben we een nieuw spel ontwikkeld: een voetbalflipperkast. Je kent vast wel het voetbalspel met de draaiende poppetjes waarbij je moet zien te scoren. Die basis hebben we gebruikt voor het ontwikkelen van een mechanisch flipperspel. Je speelt het met vier mensen waarbij er in elke hoek een doel is te vinden. Jij moet met behulp van de flippers zien te scoren in het doel van de tegenstander. Scoor je, dan is de tegenstander af. Het werd heel goed ontvangen, veel kinderen hebben er gebruik van gemaakt. En omdat het zo leuk is hebben we onszelf als doel gesteld om elk jaar een spel te lanceren dat we zelf ontwikkeld hebben.”

Ik hoor veel enthousiasme. Zijn er ook punten waarvan jullie zeggen, dat had beter gekund?

“We denken na over de avonden. We zijn ook op twee avonden geopend. Op één van de avonden hadden we Nederlandstalige zangers. Maar we willen na gaan denken of die optredens misschien in de toekomst ook eerder op de avond kunnen. Wat we zien is dat er overdag bezoekers uit de wijk en omliggende wijken komen. Het gaat vooral om gezinnen met kinderen. In de avonden zijn het voornamelijk wijkbewoners, terwijl we ook mensen uit andere buurten welkom zouden willen heten. Hier willen we mee aan de slag.”

Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie betrokken?

“Tijdens deze dagen hebben we vijftig mensen rondlopen die er voor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Bij de voorbereiding zijn er vier mensen actief in de klusloods, waarbij alle onderdelen die we nodig hebben zelf gemaakt worden, in het bestuur zitten vier personen en de kostuumclub bestaat uit ongeveer zes personen. Dus het kernteam is heel klein. En als je het hebt over wensen: wij zouden het heel leuk vinden als meer mensen ons zouden willen versterken. Die ons echt in de voorbereiding willen helpen. Mensen die hier interesse in hebben kunnen via onze website contact opnemen.”

Je vertelde dat jullie iets minder bezoekers hebben in vergelijking met vorig jaar. Betekent dit financieel ook nog iets?

“Wij rekenen met een begroting van ongeveer 18.000 euro. Iedere cent is natuurlijk welkom. Maar we vinden het ook belangrijk om het festival toegankelijk te houden. We rekenen niet 8 of 9 euro per broodje. Gemiddeld rekenen we met 1 op 2. Dus als de inkoop 1 euro is, verkopen we het voor 2 euro. Daarmee zorgen we ervoor dat een pannenkoek en een biertje betaalbaar blijft, maar dat we er wel iets aan over houden om toekomstige edities te kunnen organiseren.”

Je zegt het al: toekomstige edities. Volgend jaar weer?

“Zeer zeker. Ik zal je ook vertellen dat we in de aanloop naar deze editie iets heel spectaculairs hadden bedacht. Helaas hadden we te weinig tijd om dat tot uitvoer te brengen. Dus dat parkeren we in de koelkast om het volgend jaar te kunnen presenteren. En dat gaat echt heel leuk worden.”