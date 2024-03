Landelijke Sterrenkijkdagen zaterdagavond op Zernike; opklaringen verwacht

Foto: Blaauw Sterrenwacht

De kans is groot dat er zaterdagavond ook daadwerkelijk sterren te zien zullen zijn tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen bij Blaauw Sterrenwacht op de Zernike Campus. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht in de avonduren opklaringen.

Bij Blaauw Sterrenwacht vinden zaterdagavond vanaf 18.30 uur allerlei activiteiten plaats. Zo gaat Veronica Allen een kinderlezing Astroarcheologie geven. Deze lezing is ook leuk voor volwassenen. Vervolgens gaat Jeffrey Bout de lezing ‘Sterrenstelsels: eilanden in het heelal’ presenteren. Naast de lezingen zijn er rondleidingen door het gebouw en kunnen kinderen aan de slag in een astronomische knutselhoek. De organisatie laat weten dat wanneer de weersomstandigheden goed zijn, de telescopen buiten neergezet worden waarmee er diverse planeten en de sterrenhemel bekeken kunnen worden.

Kamphuis daarover: “In de avonduren zijn er opklaringen en is het helder. Het koelt af naar waarden dichtbij het vriespunt.” De activiteiten bij de Blaauw Sterrenwacht duren tot 23.00 uur. De sterrenwacht is te vinden in de Bernouilliborg aan de Nijenborgh op de Zernike Campus. De Landelijke Sterrenkijkdagen bestaan al 48 jaar. Behalve in Groningen vinden er ook op andere locaties in het land tal van activiteiten plaats. Bij het publieksevenement draait alles om het ontdekken en het beleven van de sterrenhemel.