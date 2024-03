‘Krankzinnig spektakel’ van NNO van start met zaterdag optredens in de binnenstad

Foto: NNO

Het NNO brengt deze maand een ode aan de Amerikaanse componist Charles Ives. Zelf noemt het Noord Nederlands Orkest het een krankzinnig spektakel, dat zaterdag van start gaat met een gratis programma in de binnenstad.

Zaterdagmiddag speelt vanaf 14.00 uur op het Waagplein een projectharmonieorkest een selectie van stukken die passen bij het repertoire van Charles Ivens. Het programma, achter het Stadhuis, duurt tot 16.30 uur. “Wat we deze maand gaan doen is het meest spectaculaire dat het NNO in de afgelopen twintig jaar heeft gedaan”, laat artistiek leider Marcel Mandos weten. Voor het programma ‘Immens, Indrukwekkend; Ives’ is er speciaal een projectkoor en een projectharmonieorkest opgezet. Het koor en orkest worden bezet door amateurzangers en HaFaBra-muzikanten uit de noordelijke provincies.

Men werkt toe naar twee concerten op 15 en 16 maart. Het gaat een zeldzaam spektakelstuk worden waarbij de Vierde Symfonie van Charles Ives gespeeld gaat worden: een stuk dat zelden wordt gespeeld. In de aanloop naar deze concerten vindt er een binnenstadsprogramma plaats. Volgende week zaterdag lopen marching bands door de stad, en op deze zaterdag is dus het projectkoor en harmonieorkest te bewonderen op het Waagplein.

Charles Ives

Ives (1874-1954) is één van de ongewoonste componisten allertijden. Hij was succesvol verzekeringsman in New York, maar was tegelijkertijd in het geheim componist van een zeer bijzonder oeuvre. Tijdens zijn leven werd Ives’ muziek maar hoogst zelden opgevoerd. Pas toen hij de zeventig naderde kwam er meer belangstelling voor zijn werk. Zijn Vierde Symfonie, dat in 1924 gereed kwam, werd pas in 1965 voor het eerst volledig uitgevoerd. Vanwege de structuur en gecompliceerde bezetting is het een buitengewoon moeilijk uit te voeren stuk. Om het uit te kunnen voeren wordt het NNO dus uitgebreid met het projectkoor en projectharmonieorkest.

Meer informatie vind je op deze website.

Bekijk hieronder een video van de eerste repetitie: