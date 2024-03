Koninklijke onderscheiding voor Music4All oprichter Dirk Dijkstra

Dirk Dijkstra (l) met echtgenote Tineke en burgemeester Marcel Thijsen (partijloos) van Tynaarlo. Foto: Jurgen Moorlach

Voorzitter van Music4All Haren, en oud-rector van het Zernike College, Dirk Dijkstra is afgelopen weekend benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt tijdens de laatste voorstelling van Music4All in Haren.

De eerste editie van Music4All vond plaats in 2012. Vanuit de gedachte dat muziek verbindt bracht Dijkstra leerlingen uit het regulier onderwijs, conservatoriumstudenten en mensen met een beperking bij elkaar. Het idee was om gezamenlijk te werken aan een jaarlijks optreden. Dat bleek uiterst complex te zijn. Grootste uitdaging was om jonge mensen met verschillende achtergronden, met uiteenlopende talenten, gezamenlijk plezier te geven. Voor Dijkstra stopte het daar niet. Zo stond hij ook, samen met andere ouders, aan de basis van Borgheerd. Dit is een wooninitiatief in Haren waar twaalf mensen met een verstandelijke beperking een onderkomen hebben en waar zij zo zelfstandig mogelijk leven.

De laatste jaren werd het steeds moeilijker om van Music4All een succes te maken. Tot het begin van de coronaperiode in 2020, lukte het Dijkstra en zijn team om telkens voldoende vrijwilligers en fondsen bijeen te brengen. Nadat de maatregelen om het coronavirus onder de duim te houden waren verdwenen, bleek ook de dynamiek achter Music4All weg te zijn en keerden veel deelnemers niet meer terug. Afgelopen weekend vond de laatste uitvoering plaats. Tijdens de pauze verraste de burgemeester van de gemeente Tynaarlo, Marcel Thijsen (partijloos), de voorzitter met de onderscheiding. In de toespraak werd Dijkstra geroemd om zijn persoon als verbinder, inspirator en aanjager. Na opspelden van de versierselen mocht de geridderde een staande ovatie van de gehele zaal in ontvangst nemen.

Voor Dijkstra was de avond extra bijzonder omdat de laatste voorstelling plaatsvond in het Harens Lyceum, het vroegere Zernike College, waar hij jarenlang rector van is geweest.