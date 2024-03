Komende dagen kans op noorderlicht: “Maandagavond de grootste kans”

Het noorderlicht gezien vanaf De Westhoek. Foto: Rodrigo Veenstra : facebook.com/rodrigo.veenstra

De kans is aanwezig dat we de komende dagen het noorderlicht gaan zien. In de nacht van vrijdag op zaterdag vond een explosie plaats op de zon waarbij veel energie vrij kwam.

Mensen die in het bezit zijn van een app die meldingen geeft over wanneer het noorderlicht te zien is zullen zaterdag vermoedelijk diverse notificaties ontvangen hebben. Na de explosie volgden er meer explosies. Deze zonnevlammen trekken richting de aarde, waarbij ze na hun reis op een gegeven moment het magnetisch veld van de aarde ontmoeten. De elektrisch geladen deeltjes van de zonnevlammen botsen tegen de atomen en moleculen, waardoor allerlei soorten licht ontstaan dat het noorderlicht veroorzaakt.

Volgens de laatste berekeningen zal de zonnestorm maandagochtend de aarde bereiken. De kans is aanwezig dat er vertraging ontstaat, wat voor onze regio gunstig is. Weerplaza vermoedt dat het wellicht ook op dinsdag nog zichtbaar zal zijn. Daarnaast is er ook op zaterdag en zondag kans om het noorderlicht fotografisch waar te nemen, veroorzaakt door eerdere zonnestormen. Met fotografisch noorderlicht wordt bedoeld dat het niet met het blote oog is te zien, maar wel met een fotocamera met een lange sluitertijd. De beste kansen om het noorderlicht te zien zijn voor de noordelijke provincies weggelegd.