Kleurrijke zonsondergang door Saharastof

Foto: Gijs Bouman

De zonsondergang in Groningen ging zaterdagavond gepaard met een ware kleurenpracht. Dit werd veroorzaakt door de aanwezigheid van Saharastof in de lucht.

Op sociale media plaatsen veel mensen een foto van de zonsondergang. Zaterdagmiddag waaide een flinke hoeveelheid Saharastof over ons land. Het gaat om heel fijn zand afkomstig uit het noorden van Afrika. De korreltjes zijn zo klein dat het gaat om stof en dus niet om zand. Het is zo licht dat het door de harde wind naar onze regionen wordt gevoerd. Het stof in de lucht zorgt voor een extra verstrooiing van blauw licht waardoor vooral oranje en rode kleuren zichtbaar blijven. Dit merken we vooral als de zon lager komt te staan en het zonlicht een langere weg af moet leggen in de stoflaag.

Ook in andere landen werd het Saharastof opgemerkt. In de Alpenlanden zorgde de aanwezigheid van het stof voor een bruin/geel gekleurde atmosfeer. Mocht het zaterdagavond nog gaan regenen dan is er kans op bloedregen. Men spreekt van bloedregen als het Saharastof uit de lucht wordt gespoeld. Tijdens het regenen kunnen zich stofafzettingen vormen die op gladde oppervlakten er uit zien als geelbruine vlekken.

Er is vanalles te zien vandaag op de satellietfoto dankzij Saharastof en föhn. Bron: MODIS pic.twitter.com/ejBbCKqDvG — Roel van den Bekerom (@WeermanRoel) March 30, 2024

Zonsondergang op stille zaterdag pic.twitter.com/TJ0GsgxER8 — Meteo Roodeschool (@MeteoRoodescho1) March 30, 2024

Na een dag met saaie wolkenluchten explodeerde de avondhemel. Mogelijk effect van Saharastof hoog in de lucht. pic.twitter.com/Ul2RsqdHHn — huub eggen (@phi48) March 30, 2024

Prachtige afsluiter van een grijze dag!🤩 pic.twitter.com/jgFAmYhVOm — Tim Zijlstra (@Tim_Zijlstra1) March 30, 2024