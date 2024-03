Kinderbiënnale van start in Groninger Museum

De 'Pissende ijsbeer' van kunstenaar Florentijn Hofman naast het Groninger Museum. Foto: Lars Faber

In het Groninger Museum zijn zaterdag de deuren opengegaan van de Kinderbiënnale. Het is de tweede keer dat het museum een Kinderbiënnale organiseert. De tentoonstelling is tot en met 3 november te zien en heeft als doel om kinderen na te laten denken over een betere wereld.

De Kinderbiënnale bestaat uit tien zalen die vol kunst hangen. Behalve kijken is het ook juist de bedoeling dat kinderen gaan spelen, bouwen en hun verbeelding de vrije loop laten gaan. Eén van de kunstobjecten die in het oog springt is De Blauwe Stad van Carolien Adriaansche. Bij dit kunstwerk mogen kinderen mee gaan bouwen. Jelle Mastenbroek heeft een installatie gemaakt waarbij vogelgeluiden de zintuigen prikkelen. En bij het kunstobject van Florentijn Hofman kun je door het binnenste van een worm lopen.

Meehelpen

De Kinderbiënnale is een concept van National Gallery in Singapore. Het heeft als doel om kinderen en jongeren actief te betrekken. Zo zijn er bij de voorbereiding op de tentoonstelling allerlei participatietrajecten opgezet. Kinderen konden bijvoorbeeld meehelpen bij de realisatie van een tentoonstelling. Zoals het schrijven van tentoonstellingsteksten, meedenken over de pr en meekijken bij de opbouw.

Pissende IJsbeer

Het thema van de tentoonstelling is ‘A Better Place’, waarbij bezoekers uitgedaagd worden om na te denken over een betere wereld. Dat nadenken gebeurt al voor je het museum binnenstapt. Buiten, bij het museum, is sinds vrijdag de ‘Pissende IJsbeer’ van kunstenaar Hofman te zien. Met dit werk uit de ijsbeer zijn ongenoegen over de klimaatproblemen door in de diepen te plassen. De Kinderbiënnale is tot en met 3 november te zien. Het is de tweede keer dat het Groninger Museum de biënnale organiseert.

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over de ‘Pissende IJsbeer’: