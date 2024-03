Kantoor Nationaal Coördinator Groningen korte tijd ‘bezet’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vakbondsleden van FNV hebben dinsdag samen met gedupeerden van de gaswinning korte tijd het kantoor van de Nationaal Coördinator Groningen aan de Paterswoldseweg bezet. Men wilde een gesprek met NCG-directeur Regina Bouius-Riemersma. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Met Bouius-Riemersma wilde men in gesprek gaan over de ellenlange procedures waar mensen in vast zitten. Gedupeerden van de gaswinning vechten vaak jarenlang om hun gelijk te halen. Betrokken organisaties bij het proces wordt verweten de boel te traineren. Een ander punt dat men wilde bespreken met de directeur is de ongelijkheid. In Ten Boer wordt bijvoorbeeld met verschillende maten gemeten. Vakbondsman Bart Plaatje vindt het de hoogste tijd dat er een einde komt aan de bureaucratie.

Bouius-Riemersma blijkt niet aanwezig te zijn, waarop iedereen gesommeerd wordt het pand te verlaten. De groep weigert waarop de politie wordt ingeschakeld. Uiteindelijk komt er toch een medewerker van NCG tevoorschijn om de boodschappen in ontvangst te nemen. Ook wordt er een afspraak gemaakt met de directeur om in gesprek te gaan. Na ongeveer een uur staat iedereen weer buiten.