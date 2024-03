Kamer steunt motie SP: geen verplichte aanbestedingen in de zorg

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

De Tweede Kamer is het met de SP eens dat zorg niet meer verplicht aanbesteed hoeft te worden. De Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie van de SP.

Bij de privatisering van de zorg is besloten dat deze voortaan aanbesteed moeten worden. De bieder die het goedkoopst de zorg aanbiedt krijgt dan de opdracht en mag de zorg in een buurt organiseren of de jeugdzorg regelen. In de praktijk betekent dit volgens de SP vooral dat alles zo goedkoop mogelijk moet, waardoor lonen laag blijven, zorgmedewerkers met onnodige bureaucratie te maken krijgen, de zorg verschraalt en mensen die zorg nodig hebben de dupe zijn.

SP-leider Jimmy Dijk nam het initiatief om de verplichte aanbestedingen af te schaffen: ‘Onze publieke voorzieningen zijn verkocht aan de goedkoopste aanbieder, maar het zou moeten gaan om het leveren van liefdevolle zorg. We moeten onze publieke voorzieningen weer publiek maken en dat begint met het afschaffen van de verplichte aanbestedingen. We moeten niet kijken naar de goedkoopste, maar naar de beste manier om de zorg te organiseren.’

Dat de motie is aangenomen betekent echter nog niet dat de regering die zal uitvoeren.