Just In Baxfest wil leegte van ter ziele Bierfestival Groningen opvullen met groter festival

Foto via Pixabay

Bierbrouwer Baxbier en bierspeciaalzaak Just in Beer organiseren tijdens het pinksterweekend weer een bierfestival, dit keer een stuk groter dan de vorige twee edities.

Dit jaar is het festival in de Suiker Events, vertelt Kasper Hiddema van Baxbier: “De vorige twee edities van ons festival verkochten erg snel uit. Daarom besloten we om een groter festival neer te zetten.”

‘Vergelijkbare allure van Bierfestival Groningen’

De organisatoren kijken met de uitbreiding met weemoed naar het Bierfestival Groningen, wat door beperkingen in de Martinikerk niet meer wordt georganiseerd. Stevan van der Werf van Just in Beer vertelt: “Bierfestival Groningen heeft onlangs bekend gemaakt dat er geen 2024 editie van hun festival komt. Dat vinden we erg jammer. We hopen dat we met Just in Baxfest een festival van een vergelijkbare allure kunnen neerzetten. Groningen verdient dat ook!”

Bier, eten en muziek

Op het festival staan tussen de 20 en 25 brouwers uit binnen- en buitenland. Onder meer Engeland, Letland, Polen, Kroatië, Duitsland en Roemenië zijn vertegenwoordigd. Behalve bier zijn er foodtrucks en een ‘The Vera stage’, waar poppodium Vera zorgt voor de muzikale invulling. Het festival vindt plaats op 18 en 19 mei van 14u tot 23u in de Suiker Events. Meer informatie is hier te vinden.