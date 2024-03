Jubileumeditie bloemenjaarmarkt onder zonnige omstandigheden afgetrapt

Foto Wouter Holsappel

De bloemenjaarmarkt wordt vandaag (Goede Vrijdag) voor de veertigste keer georganiseerd. Meer dan honderd marktkooplieden bieden dan weer hun bloemen, planten en accessoires aan.

Traditiegetrouw komen er veel Duiters naar de stad. Er zijn zorgen over de verkeersdrukte, omdat een deel van de zuidelijke ringweg is afgesloten. Maar het lijkt er op dat het net als de voorgaande dagen meevalt met de drukte. Groningen bereikbaar heeft de mensen opgeroepen om met het openbaar vervoer of op de fiets te komen.

Zon

De bloemenmarkt werd om 9.00 uur officieel afgetrapt door wethouder Carine Bloemhoff. Het was toen nog vrij rustig, maar in de loop van de dag wordt meer volk verwacht. Het weer is gunstig. Er wordt geen regen meer verwacht en de zon schijnt met enige regelmaat.

De Groningen City Club is weer verantwoordelijk voor de grootste bloemen- en plantenmarkt van Noord-Nederland. Tijdens deze jubileumeditie wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan een gratis bloemschikworkshop op de Nieuwe Markt, tussen 10.30 en 15.30 uur.

Voor bezoekers die de handen vrij willen hebben om nog verder te zoeken naar planten en bloemen, of een terras willen pikken, is er de mogelijkheid om de reeds gekochte artikelen te stallen. Op de Grote Markt staat een bloemendepot waar men tussen 09.00 en 18.00 uur terecht kan.