Jubilerend Popkoor Onnen heeft na lang zoeken weer een dirigent: “We zoeken nog wel leden, vooral bassen”

Foto: Casper Slotboom

Popkoor Onnen bestaat dit jaar precies vijf jaar. De afgelopen maanden was echter onzeker of het jubileum wel gevierd kon worden. In december kwam het koor zonder dirigent te zitten. Een gesprek met voorzitter Hans Scholten.

Hoi Hans! Hoe kon het gebeuren dat jullie zonder dirigent kwamen te zitten?

“De afgelopen jaren hebben we samengewerkt met onze dirigent Jan Smale. Hij had echter besloten om te stoppen. In december hebben we tijdens de kerstperiode nog een mooi concert gegeven onder leiding van Jan. En daarna zaten we dus zonder dirigent. Een nieuwe dirigent vinden is lastig. Ze staan niet in de rij klaar. En het moet ook passen. Wat het koor kan en wil moet passen bij de uitdagingen die een dirigent voor zich ziet. De afgelopen maanden zijn we druk op zoek geweest en sinds kort hebben we weer een nieuwe dirigent.”

Hoe gaat zoiets dan? Begint een dirigent dan direct aan zijn of haar taak?

“Nee. We zijn begonnen met een proefperiode. Want je wilt inderdaad ontdekken of het past. Onze nieuwe dirigent is geboren in Oekraïne, maar woont al jaren in Nederland. De afgelopen periode hebben we al verschillende keren gerepeteerd en ik heb er een goed gevoel bij. De eerste keren was het nog wel een beetje wennen. Ondanks dat hij zich prima in het Nederlands verstaanbaar kan maken, lukt dat nog niet met alle woorden. En zeker als je het hebt over muziekbegrippen en zangtermen was dat in het begin even zoeken. Maar dat gaat steeds beter.”

Je klinkt ook opgelucht …

“Dat klopt. Als je geen dirigent hebt, dan kun je niet repeteren. Zo simpel is het. Als die periode heel lang gaat duren dan zul je zien dat leden af gaan haken. De repetitieavond krijgt een andere invulling. Mensen gaan iets anders doen, beginnen aan een nieuwe hobby. Daarom was het belangrijk om die periode niet te lang te laten duren. En dat is gelukkig gelukt. Daar ben ik blij mee.”

Dat betekent dus ook dat de deur wagenwijd open staat naar jullie jubileumviering …

“Nou, op een kiertje. We waren vorig jaar al begonnen met de voorbereidingen toen het nieuws dus kwam dat onze dirigent ging stoppen. Je weet dan niet wat de toekomst brengt. Dus de plannen hebben we als het ware even in de koelkast gezet. Maar nu dit helemaal goed uit lijkt te gaan pakken zijn we zeker iets van plan. En op zich moeten we daar ook snel mee aan de slag omdat mensen al druk bezig zijn met het plannen van hun vakanties. Dus willen we voor de zomervakantie iets doen, of willen we direct na de zomer iets leuks organiseren. Daar gaan we over nadenken. Daar gaan we jullie over op de hoogte houden.”

Hoe gaat het met Popkoor Onnen?

“Eigenlijk gaat het heel goed. We hebben op dit moment rond de veertig leden. Het is een hele gezellige, leuke en enthousiaste groep. Met veertig mensen hebben we ook een mooie groep om met meerdere stemgroepen te werken. Als je mij vraagt of er wensen zijn, dan zijn die er zeker. We kunnen namelijk nog wel wat bassen gebruiken. In vergelijking met de alten, daar zijn er twee keer zoveel van. Als de alten echt aan gaan zetten, dan hoor je de bassen niet meer. Dus als er mensen zijn die het leuk lijkt om een avond in de week te gaan zingen, dan zijn ze bij ons van harte welkom.”

Moet je daarvoor beslist in Onnen wonen?

“Nee. Als we zo streng zouden zijn dan zouden we al niet meer bestaan. Ik denk dat ongeveer een derde van de huidige leden uit Onnen komt. De anderen komen uit de omgeving. En dat vinden we helemaal prima. Dus als je in Midlaren, Noordlaren of Haren woont, dan ben je van harte welkom. De gemiddelde leeftijd van ons koor ligt nu tussen de 40 en 50 jaar. We zouden het daarom ook heel leuk vinden om wat jonge mensen te verwelkomen.”

Vijf jaar geleden zijn jullie begonnen. De coronacrisis hebben jullie voor de kiezen gekregen en nu de zoektocht naar een nieuwe dirigent met goed resultaat. Kun je misschien zeggen dat jullie wel tegen een stootje bestand zijn?

“Goh, dat is eigenlijk wel een mooie spiegel. Ik had er nog niet op die manier naar gekeken. Maar het klopt wel dat er een groot doorzettingsvermogen is. Tijdens de coronaperiode hebben we veel online geoefend, met alle gebreken die daar bij hoorden. Maar onze toenmalige dirigent Jan die vond het belangrijk om toch bezig te blijven, om feeling te houden. Toen er weer langzaam dingen mochten hebben we verschillende tuinconcerten gegeven in Onnen. En langzaam hebben we de draad weer opgepakt.”

Hoe belangrijk is Popkoor Onnen voor het dorp?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. De afgelopen decennia is er veel uit Onnen verdwenen. Op een gegeven moment kom je op een niveau dat je moet koesteren wat je hebt. Het koor is goed voor de cohesie, voor de sociale binding. Je zingt, maar het is ook een plek waar je elkaar ontmoet voor een praatje en een kop koffie. Dat is belangrijk. We oefenen wekelijks in dorpshuis De Tiehof hier in het dorp.”

Mensen die zich aan willen melden voor het koor, of op zoek zijn naar meer informatie, kunnen een mail sturen naar dit adres.

