JOVD: ‘Openingstijden voor winkeliers op zondag hopeloos ouderwets’

Broodje van Eigen Deeg zonder reclame-uitingen. Foto: Broodje van Eigen Deeg

De openingstijden voor winkeliers zijn hopeloos ouderwets, met name voor de zondagen. Dat meldt de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD.

De regels sluiten totaal niet aan op de behoeften van winkelende mensen, aldus de JOVD. Terwijl winkels om maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur open mogen zijn, geldt voor zondag een beperking van 12.00 tot 22.00 uur. Lokale bakkers en supermarkten lijden hieronder, vooral nu consumenten vanaf 08.00 uur al online boodschappen kunnen doen.

Ondernemers hadden al eerder om langere openingstijden. Koen Balkema, voorzitter van de JOVD Groningen: “De gemeente heeft met haar zelfingenomenheid tot op heden niets gedaan met het verzoek. Het is onbegrijpelijk dat je eerder een biertje op het terras kunt krijgen dan een brood van de lokale bakker.”

De gemeente moet ophouden met haar ouderwetse conservatieve houding, aldus de JOVD. “De leegstand in de binnenstad is een doorn in het oog aan het worden,” aldus Balkema. “De gemeente moet na de farce van de ‘reclamebelasting’ zich eens van haar goede kant laten zien en ondernemers tegemoetkomen.”