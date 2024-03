Foto: FC Groningen

Verdediger/middenvelder Joel van Kaam van FC Groningen speelt volgend seizoen voor ACV. Dat meldt de tweede divisionist uit Assen.

Van Kaam doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en speelde vanaf 2020 zes wedstrijden in de eredivisie. Hij werd een jaar later uitgeleend aan FC Emmen waar hij zestien wedstrijden in het eerste elftal acteerde.

Van Kaam speelt dit seizoen in het O-21 elftal van FC Groningen.