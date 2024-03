Instroomstop en veertien jongeren uitgeplaatst na ‘opstootje’ azc Protonstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De gemeente heeft samen met het COA en de politie verschillende maatregelen genomen na een ‘opstootje’ vorige week woensdag bij het azc aan de Protonstraat. Volgens wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) gaat het om maatregelen op de korte- en lange termijn.

Van Niejenhuis reageerde op vragen van de fractie van de PVV. Fractievoorzitter Kelly Blauw van deze partij: “Wij zijn erg geschrokken wat er vorige week is gebeurd. In de opvanglocatie verblijven zestig jongeren uit onder andere Syrië, Eritrea, Somalië en Jemen. Onderling brak er een ruzie en een vechtpartij uit. Beveiligers en personeelsleden werden hierbij belaagd en moesten zich terugtrekken, waarop de politie werd gebeld. Agenten hebben uiteindelijk één jongere aangehouden, maar makkelijk ging dit niet, omdat de agressie zich op de politiemensen richtte. Er werd met meubilair en stenen gegooid. Drie agenten raakten gewond en meerdere auto’s raakten beschadigd.”

“Omwonenden maken zich ongerust”

De PVV wil van het gemeentebestuur weten welke maatregelen de gemeente gaat nemen om herhaling te voorkomen. Blauw: “Wat zich hier heeft afgespeeld is wat mijn fractie betreft wel echt next level. Van omwonenden horen wij dat dezelfde asielzoekers door de wijk lopen. Omwonenden maken zich ongerust, omdat er volgens hen stelselmatig incidenten gebeuren. Wat gaat de gemeente doen om de zorgen van omwonenden weg te nemen?”

Robert Lagestee (GroenLinks): “Waarom klopt u angsten onder omwonenden op?”

Voor de wethouder kan reageren komt de fractie van GroenLinks met een vraag aan de PVV. Robert Lagestee: “Er is een vrij intensieve politie-inzet geweest om de rust terug te brengen. We kunnen concluderen dat de politie dit juist goed opgepakt heeft en dus in staat is om omwonenden veilig te houden in dit soort situaties. De escalatie is beperkt gebleven tot de locatie waar het heeft plaatsgevonden. Waarom heeft u in de gesprekken met omwonenden de rust niet teruggebracht in plaats van het opkloppen van angsten onder omwonenden?” Blauw: “Het opkloppen van angsten? Die angsten zijn er gewoon. Mensen voelen zich onveilig, er wordt niks opgeklopt. U trekt het verhaal uit zijn context.” Lagestee: “Het incident is beperkt gebleven tot de locatie. Wat heeft dit dan te maken met de veiligheid van omwonenden?” Blauw: “De mensen die hier wonen lopen ook door de wijk heen. Dat de politie zich terug moest trekken, dat zorgt voor gevoelens van onveiligheid. Dat begrijpt u toch wel?”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Mensen hebben in deze rechtstaat toch het recht om vrij rond te lopen?”

Janette Bosma van de Partij voor de Dieren: “Maar mensen hebben in onze rechtstaat toch het recht om te gaan en staan waar ze willen? Dat recht geldt toch voor iedereen?” Blauw: “Mensen die crimineel gedrag vertonen, die politieagenten aanvallen, die kun je toch niet vrij rond laten lopen?” Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Er zijn vanwege dit incident vier mensen aangehouden. Die lopen toch niet meer vrij rond?” Blauw: “Er zijn vier mensen aangehouden. Dat klopt. Maar wie zegt dat het bij deze vier blijft?”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We hebben verschillende maatregelen genomen”

Wethouder Van Niejenhuis begrijpt de zorgen van de PVV wel: “Ik denk ook dat het heel goed is om deze zorgen te benoemen. Wel ligt de verantwoordelijkheid bij het COA om deze zorgen weg te nemen. Waarbij er overigens een goede samenwerking is tussen politie, gemeente en het COA. Naar aanleiding van dit incident hebben we een aantal maatregelen genomen. Veertien jongeren hebben we bijvoorbeeld uitgeplaatst naar locaties buiten de gemeente. Er is een instroomstop afgekondigd, er wordt extra personeel ingezet en de beveiliging rond de locatie is opgeplust.”

“Monitoring en evaluatie”

Daarnaast zijn er ook lange termijn maatregelen genomen: “Er is een stevige monitoring op deze locatie nodig, en ook gaan we dit incident evalueren met alle betrokken partners. Mocht het nodig zijn dan gaan we meer interventies inzetten om herhaling te voorkomen. De mensen die op deze locatie verblijven zijn jongeren afkomstig uit de noodopvang in Ter Apel, die tussen de 15 en 18 jaar oud zijn. Het COA is verantwoordelijk voor het directe contact met buren en ondernemers. Als het nodig is dan wordt er extra inzet geleverd.”