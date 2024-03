Inmiddels vier eieren voor slechtvalken in Gasuniegebouw

Screenshot Livestream Gasunie Slechtvalk. Het paar met de 4 eieren.

De Gasunieslechtvalken hebben inmiddels vier eieren gelegd. Dat is te zien via de webcam die in de nestkast hangt.

Het paartje slechtvalken betrekt al acht jaar ieder voorjaar de nestkast. En met succes. Want sinds met 2017 zijn er al 28 jonge slechtvalken grootgebracht. Vorig jaar werden er nog vijf eieren gelegd, in de twee jaren daarvoor ging het om vier stuks.

De slechtvalk is de snelste roofvogel ter wereld. In gewone vlucht vliegt deze roofvogel gemakkelijk 100 kilometer per uur en in duikvlucht haalt hij snelheden tot wel 300 kilometer per uur. Het dier heeft een slank, gestroomlijnd lichaam met een blauwgrijze rug en donkere kop. De buik is vuilwit met donkere strepen. Daarnaast vallen de spitse vleugels en korte staart op. In de jaren zestig waren de slechtvalken bijna uitgestorven vanwege het gebruik van het insecticide dichloordifenyltrichloorethaan. Dankzij beschermingsprogramma’s is de populatie sterk hersteld, waarbij er in ons land op dit moment ongeveer 180 paren broeden. Ze bouwen hun nesten graag op hoge gebouwen en in kerktorens.

Bekijk hier de live webcambeelden: