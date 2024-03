In hoger beroep geen celstraf, maar wel tbs voor Stadjer die kind in koffer stopte en moeder verkrachtte

Foto Andor Heij. Gerechtsgebouw Leeuwarden.

De inmiddels 44-jarige Stadjer, die in september 2021 een vrouw en haar kind zwaar toetakelde in een woning aan de Marmerstraat, mag direct naar een tbs-kliniek. In hoger beroep liet het Gerechtshof in Leeuwarden de eerder opgelegde negen jaar celstraf achterwege. De man moet wel een forse schadevergoeding aan de slachtoffers betalen.

Nieuwe inzichten uit het Pieter Baan Centrum lieten zien dat de man niet ‘verminderd’, maar volledig ontoerekeningsvatbaar was voor zijn daden. Daarom legde de rechter alleen een tbs-maatregel op aan de man uit Groningen. De rechtbank in Groningen legde de Stadjer twee jaar terug nog negen jaar celstraf op, met daarna een tbs-behandeling. Daar was de Stadjer het niet mee eens, omdat hij direct wilde beginnen met zijn behandeling. Ook het OM week af van haar eerdere strafeis en ging mee met de verdachte, door de celstraf achterwege te laten.

Het OM wilde wel dat de man de 90.000 schadevergoeding aan moeder en kind betaalt. De rechtbank kende daarvan ruim 60.000 euro toe.

De Stadjer werd in de zomer van 2022 veroordeeld voor het zwaar mishandelen en verkrachten van een voor hem onbekende 27-jarige vrouw in een woning aan de Marmerstraat in Vinkhuizen. De man takelde ook het tweejarige zoontje van de vrouw flink toe en stopte het kind in een koffer. De dreumes liep daarbij zwaar hersenletsel op en zijn moeder raakte blind in één oog.