Huurders van beschimmelde woningen Menadostraat met de handen in het haar: “Geen individueel probleem”

Schimmel in één van de woningen. Foto: Daan Brandenbarg

Bewoners van huurwoningen aan de Menadostraat hebben samen met de SP actie gevoerd tegen de slechte omstandigheden in hun woningen. De SP wil graag dat de huizen gerenoveerd gaan worden.

“Of ik geschrokken ben van de situatie in de woningen”, herhaalt fractievoorzitter Daan Brandenbarg de vraag. “Nee. Wij wisten dit al. Wij trekken al langere tijd op met de bewoners. Behalve om de Menadostraat gaat het ook om de Timorstraat en Palembangstraat. Maar ik kan me voorstellen dat als je voor het eerst ziet hoe de woningen er bij liggen, dat je dan schrikt. En voor de duidelijkheid: het is niet één woning. Het gaat om een collectief probleem in deze straat. Bewoners die last hebben van tocht, schimmel en kou. En dit leidt ook tot gezondheidsklachten. Bewoners die allergiepillen van de huisarts voorgeschreven hebben gekregen.”

“Water loopt via de schoorsteen naar binnen”

De SP baalt dat er geen actie wordt ondernomen. “Voor deze actie hadden we woningcorporatie Lefier ook uitgenodigd, zodat zij met eigen ogen kunnen zien wat er aan de hand is. Maar zij hebben afgezegd omdat zij een buurtbijeenkomst niet de manier vinden om in gesprek te gaan. Dat zorgde voor teleurstelling onder de bewoners.” Brandenbarg begrijpt dat. “Deze bewoners zoeken regelmatig contact met de woningcorporatie. Er komt dan wel iemand langs die wat werkzaamheden verricht, maar het probleem is dat deze woningen gewoon lek zijn. Water loopt via de schoorsteen naar binnen. Al dat vocht in de woning leidt tot schimmel. En dan kun je ventileren wat je wilt, maar dat helpt echt helemaal niets.”

“Als raad kunnen we heel weinig”

De fractievoorzitter wil zich sterk blijven maken om het onderwerp op de agenda te krijgen: “Als gemeenteraad kunnen we heel weinig. Wij gaan niet direct over de corporaties. Twee jaar geleden, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we in ons verkiezingsprogramma geschreven dat wij vinden dat corporaties opgeknipt moeten worden op wijkniveau. Dat je op die manier echt handvaten krijgt om problemen aan te pakken. Maar om het zover te krijgen is een lange weg nodig. Dat doe je niet van vandaag op morgen.”

“Deze woningen kun je prima opknappen”

“Wat er bij deze woningen moet gebeuren is dat ze gerenoveerd moeten worden. Al een hele tijd is er geen groot onderhoud uitgevoerd. Je hoeft deze woningen echt niet te slopen. Je kunt ze prima opknappen. En dat mag je ook verwachten. Deze huurders betalen 500 euro huur in de maand. Daarnaast zijn ze een flink bedrag kwijt aan energiekosten. De corporatie kan dit regelen. En zij maken mij ook niet wijs dat hier geen geld voor is.”

Verduurzaming

Vorig jaar trokken de bewoners van de Palembangstraat, Timorstraat en Menadostraat ook al aan de bel. Naast de gezondheidssituatie klaagde men toen ook over overlast van muizen. Lefier liet toen weten dat zij het belangrijk vinden dat mensen kunnen wonen in een prettige en gezonde woonomgeving: “Ons uitgangspunt is dat wij willen dat onze huurders wonen in woningen waar ze gelukkig zijn. Ook veiligheid is voor ons belangrijk. Als mensen problemen hebben dan kunnen ze contact met ons opnemen en dan zoeken we naar een oplossing”, aldus Lefier toen. De corporatie zit ook niet stil. In de Palembangstraat wordt dit jaar gestart met het verduurzamen van de woningen. De Timorstraat volgt volgend jaar. De Menadostraat is nog niet in de planning opgenomen.