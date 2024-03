Hullabaloo in september weer twee dagen in Stadspark

Foto: Anneloes Struik

Het Hullabaloo-festival in het Stadspark duurt dit jaar niet één, maar twee dagen. Dat maakte de festivalorganisatie woensdagmiddag bekend.

De vierde editie van het festival vindt dit jaar plaats in het weekend van 7 en 8 september. Voor de uitbraak van het coronavirus, tijdens de eerste editie in 2019, was Hullabaloo ook al een tweedaags festival. In 2020 en 2021 ging Hullabaloo niet door vanwege corona. De afgelopen twee jaar duurde het festival slechts één dag.

Wie er dit jaar optreden op Hullabaloo, is nog niet bekend. Vorig jaar trok het festival 30.000 bezoekers met onder meer Armin van Buuren, Goldband, Zara Larsson, Rondé, Bløf, Davina Michelle en Blanks op het podium.