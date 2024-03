Hoop gloort voor nachtelijke Martinitoren; tests met nieuwe verlichting voor d’ Olle Grieze

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Martinitoren staat inmiddels meer dan een jaar in het donker. De gemeente schakelde de verlichting van d’ Olle Grieze eind 2022 uit om energie te besparen. Maar dat verandert de komende maanden, want de gemeente gaat tests uitvoeren met nieuwe lampen die minder energie slurpen.

Wethouder Mirjam Wijnja liet vrijdagmiddag aan de gemeenteraad weten dat er is gezocht naar een oplossing om het icoon van Groningen ook in het donker weer te tonen. Die is (waarschijnlijk) gevonden in dynamische ledverlichting. “In de komende maanden gaan we de verlichting testen”, aldus Wijnja.

Het college besloot de verlichting van de Martinitoren, de Akerk en een aantal openbare kunstwerken uit te zetten. Dat gebeurde als reactie op de toen fors gestegen energieprijzen. Het college wilde met actie ook het bewustzijn van energieverbruik vergroten. De meningen over het uitzetten van de verlichting leverde gemengde reacties op en de Stadspartij en de PVV probeerden in november nog om, via een motie, zowel de toren van de Akerk als de Martinitoren weer in het licht te zetten. Die motie haalde het niet. De gemeente startte wel een onderzoek naar oplossingen voor de verlichting, die ook mankementen vertoonde waardoor sowieso maar een deel van de Martinitoren in het licht gezet kon worden.

Zoals gezegd gaat de gemeente de nieuwe, dynamische ledverlichting de komende maanden testen. “Als de test goed verloopt zou kort na de zomervakantie de energiezuinige verlichting kunnen werken. Ook de toren van de Akerk zal vanaf dat moment weer aangelicht worden.”