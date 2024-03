Hoofd Beatrix Kinderziekenhuis roept op: ‘Laat je kind vaccineren’

Foto via GGD Groningen

Laat je kind vaccineren tegen alle ziektes die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten. Die oproep doet Eduard Verhagen, hoofd van het Beatrix Kinderziekenhuis, maandagmiddag samen met zes andere kinderartsen uit universitaire ziekenhuizen.

De kinderafdelingen in de ziekenhuizen zien een toename van leed als gevolg van levensbedreigende infecties, schrijven de artsen: “We realiseren ons dat door de goede werking van de vaccins de meeste ouders nooit de ernst van besmettelijke kinderziekten hebben gezien. Maar doordat steeds minder kinderen worden gevaccineerd, zullen meer kinderen het slachtoffer worden van deze ziekten. Daarom de oproep aan alle ouders: laat je kind vaccineren.”

De artsen komen met de oproep, nadat in de afgelopen weken zeker vier kinderen kwamen te overlijden aan kinkhoest, het hoogste aantal sinds de introductie van het kinkhoestvaccin in het Rijksvaccinatieprogramma in 1957. Ook zijn de mazelen terug van weggeweest in bijna heel Europa, waaronder in mazelenuitbraak in de regio Eindhoven.