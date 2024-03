Honderden mensen bezoeken Noordelijke Zadenmarkt: “Oerprei, brave hendrik en rechte ganzerik”

Foto: Natuur en Milieufederatie Groningen

De Noordelijke Zadenmarkt die zaterdag plaatsvond op het Terra SuikerTerrein heeft 1.500 bezoekers getrokken. Dat laat de organisatie weten.

Op de markt stonden lokale en ecologische zaden en planten centraal. “We hadden 25 kramen op het terrein staann waar een breed assortiment aan zaden, kruiden en voedselplanten te vinden was”, laat Harry Hummel van de organisatie weten. “Daarnaast waren er ook kramen met lokale eetwaren en boeken.” De organisatie noemt de markt belangrijk. “Zaden zijn de bron van leven en voedsel. Wij willen gebruik, kennis en behoud van historische en regionale zaden stimuleren ten behoeve van voedselzekerheid en soevereiniteit.”

“Brave hendrik en rechte ganzerik”

Om dit te stimuleren was er een tafel te vinden waar zaden geruild konden worden. “Op deze zadenruiltafel waren onder andere historische en regionale zaden als de oerprei, brave hendrik en rechte ganzerik te vinden.” Ook werd er een Mini Bijbibliotheek geopend. In dit minibiebje kun je boeken, plantjes en zaden vinden die je kunt gebruiken voor een bij-vriendelijke tuin. De opening werd verricht door wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) en Monique Wijn, die voorzitter is van het Noordelijk Zadennetwerk.

Kneden van zaadbommen

Op het terrein werd daarnaast een gevarieerd programma aangeboden met lezingen over meerjarige groentes, natuurinclusieve landbouw, zadenregelgeving, het opstarten van een voedselbos en permacultuurtuin. En de handen konden uit de mouwen worden gestoken. Zo waren er workshops pesto maken, konden zaadbommen gekneed worden en kon er naar wormen geluisterd worden.

De Noordelijke Zadenmarkt is een initiatief van Het Noordelijk Zadennetwerk, Terra, Stichting Groninger Voedseltuinen en de Natuur en Milieufederatie Groningen en werd voor de zevende keer gehouden.