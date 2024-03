Hogescholen gaan aantallen internationale studenten te beteugelen; Hanze wil Nederlandse taalvaardigheid verplicht stellen

Studenten voor de Van Doorenveste op de Zernike Campus - Foto: Joris van Tweel

In navolging van de universiteiten nemen ook de Nederlandse hogescholen maatregelen om het aantal internationale studenten te beteugelen. Ook de Hanzehogeschool doet dat en gaat zelfs een aantal stappen verder dan in de voorgestelde afspraken met demissionair minister Dijkgraaf.

“Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen”, vertelt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. “Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom.”

Volgens de Hanzehogeschool zorgen de afspraken voor weinig veranderingen op de Groningse hbo-instelling. De hogeschool stelt het aantal internationals in te perken, behalve bij opleidingen in vakgebieden waar tekorten zijn. Voor de Hanze geldt dat met name voor de technische opleidingen. “Voorlichting en begeleiding in plaats van werving”, voor de rest, laat de Hanze vrijdagochtend weten. “Dat gebeurt vooral door het gesprek aan te gaan met aspirant-studenten, door heldere en eerlijke informatie te geven over huisvesting en carrièremogelijkheden in de regio.”

Basiscursus Nederlands verplicht

De Hanzehogeschool gaat, naar eigen zeggen, nog een stap verder dan de gestelde maatregelen in het akkoord tussen de hogescholen. Er komt een gezamenlijk aanbod van cursussen Nederlandse taalvaardigheid binnen de hogescholen, maar de Hanze overweegt om basale Nederlandse taalvaardigheid verplicht te stellen in de eerste jaren van de bachelor. Wie hier na de studie wil blijven, kan een training Nederlandse taalvaardigheid van een hoger niveau volgen.

Dat geldt niet alleen voor studenten. Ook het internationale personeel krijgt volgens de Hanze een ‘sterk advies’ om een Nederlandse taaltraining te doen: “Maar als een docent de training niet nodig heeft voor het uitvoeren van diens taken, verplichten we dit uiteraard niet.”

Numerus fixus

De hogescholen spreken in het voorstel ook af te gaan sturen op een maximering van het aantal in te schrijven studenten op anderstalige opleidingen voor de economische opleidingen, ter hoogte van de gemiddelde instroom van de afgelopen drie jaren. Hogescholen vragen met het oog hierop de overheid om het instrument van de numerus fixus voor deze trajecten mogelijk te maken, zodat zij bij een te hoge instroom van eerstejaars ook dit instrument kunnen inzetten.