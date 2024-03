Hijskraan tilt 4,8 ton zware MRI-scanner in Wiebengacomplex van Hanzehogeschool

Foto: Floris de Groot

Een hijskraan heeft dinsdagmiddag een zware, nieuwe MRI-scanner in het Wiebengacomplex van de Hanzehogeschool getild.

Het dak van de D-vleugel van het complex werd deels verwijderd om de nieuwe Magnetom Aera-MRI van Siemens in het gebouw te plaatsen.

Het nieuwe apparaat vervangt een ouder exemplaar uit 2009, wat volgens projectleider en docent praktijkleren Floris de Groot niet meer paste bij de eisen van vandaag: “We moesten naar een apparaat van anderhalve Tesla, om zo aan te blijven sluiten bij de MRI’s die ziekenhuizen ook gebruiken. Daarom hebben we de samenwerking gezocht met de afdeling van het MRI Centrum in Haren. Samen hebben we deze ‘refurbished’ machine gekocht van Siemens.”

Volgens De Groot gaan het MRI Centrum en de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken van de Hanzehogeschool, met de komst van de nieuwe MRI, intensief samenwerken: “Zij doen een paar dagen in de week patiëntenzorg met de MRI, waarbij onze studenten meedraaien. De rest van de tijd geven wij lessen met de MRI en gebruiken we het voor onderzoek. Een ‘win-win’ dus.”

Het duurt nog even voordat de eerste patiënten en proefpersonen in de scanner kunnen. De Groot: “Op 10 mei gaat de MRI aan de half mei denken we de eerste patiënten te kunnen ontvangen. De eerste lessen worden pas na de zomer gegeven, omdat wij ook ons lesmateriaal nog moeten aanpassen.”